У экс-министра обороны Резникова проходят обыски: СМИ узнали детали

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова. Предположительно, подозрения правоохранителей могут касаться дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам.

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Об этом сообщили в "Украинской правде" и ZN.UA. По данным источников журналистов, у экс-министра и "нашли левый телефон и еще что-то". Также сообщается об изъятии ряда важных документов.

Пока что ни в НАБУ, ни в Специализированной антикоррупционной прокуратуре это не комментировали. Также следует отметить, что еще в апреле в НАБУ заявляли, что экс-министр обороны на тот момент не был подозреваемым в производстве.

Как уже сообщалось, в начале апреля украинские правоохранители разоблачили хищение более 733 млн грн и покушение на растрату 788 млн грн при закупке Министерством обороны продуктов питания для Вооруженных сил Украины – в т. н. деле о "яйцах по 17 грн". Сейчас о подозрении сообщили ряду лиц:

бывшему руководителю департамента министерства, который при подписании договоров "не замечал" ценовых аномалий в каталоге (по данным журналиста Олега Новикова, это Богдан Хмельницкий );

); владелице связанных компаний-поставщиков Татьяне Глиняной (сейчас скрывается за границей);

(сейчас скрывается за границей); двум руководителям компаний-поставщиков;

физическому лицу.

Как работала схема с "яйцами по 17 грн"

Из-за того, что продукты поставлялись комплектами, поставщики могли манипулировать ценами на отдельные составляющие. Ведь стоимость комплекта формировалась на основе всех наименований каталога и составляла их среднюю стоимость. Это позволяло завышать цены на ходовые продукты, а на малоиспользуемые или те, которые нельзя заказывать из-за сезонности поставок – занижать

О скандале с хищением средств на закупки продуктов для ВСУ стало известно в январе 2023 года. Тогда украинские СМИ сообщили, что министерство подписало соглашение на 13 миллиардов с фирмой с уставным капиталом в тысячу гривен (признак фирмы-"прокладки").

В частности, была законтрактована поставка яиц по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева тогда была около 7 грн за штуку, а картофель заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляла 8-9 грн. На фоне скандала заместитель министра обороны подал в отставку, а сам Резников написал заявление об увольнении 4 сентября того же года – на следующий день Верховная Рада одобрила его увольнение.

Также OBOZ.UA сообщал, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру – министру национального единства Алексею Чернышеву, которого подозревают в коррупции. Ему определили залог в размере 120 млн грн. Речь идет о деле о незаконной передаче земли застройщику Сергею Копыстыру.

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