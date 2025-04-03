В Сумской области заместитель директора учебного заведения сливал россиянам локации ВСУ и ожидал захвата региона: его задержали. Фото

В Сумской области правоохранители задержали заместителя директора учебного заведения, который "сливал" российским оккупантам локации ВСУ. Предатель передавал врагу разведданные о пунктах базирования и перемещения Сил обороны на территории, граничащей с Курской областью.

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За сотрудничество с захватчиками мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

По данным следствия, заместитель директора одного из учебных заведений, будучи пророссийски настроенным, в начале 2024 года во время общения в мессенджере с единомышленниками из РФ согласился собирать и предоставлять им нужную информацию. Предатель передавал оккупантам места расположения, а также логистические маршруты движения Сил обороны Украины.

Для сбора разведданных подозреваемый под видом частных дел объезжал на автомобиле пограничную местность и проводил скрытую фото- и видеофиксацию мест дислокации защитников и защитниц, а также маршруты движения военной техники.

В Службе безопасности Украины заявили, что злоумышленник фактически не скрывал свое сотрудничество с врагом и предоставлял информацию о ВСУ в комментариях на Telegram-каналах. СБУ задержала информатора и предотвратила "слив" актуальных сведений о дислокации и перемещении Сил обороны. Во время обыска у него изъяты мобильный телефон, компьютер и флеш-накопители.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры 44-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, СБУ задержала российских агентов, планировавших два теракта на Днепропетровщине. Злоумышленники готовились взорвать автомобиль Вооруженных сил Украины, а затем подложить взрывчатку на входе одного из ТЦК. Предателям грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA, ранее украинский суд приговорил агента ФСБ, жителя Торецка Донецкой области, к 15 годам заключения с конфискацией имущества за госизмену. Мужчина шпионил за военными объектами в Кировоградской области и передавал информацию российским спецслужбам.

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