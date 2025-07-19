В Словакии заранее сообщили о полицейской операции в Украине и поставили под угрозу коллег из Чехии

В Словакии едва не сорвали масштабную полицейскую операцию в Украине, заранее сообщив подробности о ее проведении. Успешное сотрудничество полиции Чехии, Словакии и Украины в результате оказалось под угрозой.

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Тем не менее, в Украине был арестован мужчина, который в прошлом году угрожал взорвать чешские и словацкие школы. Об этом сообщает издание Respekt.

Вместо радости от раскрытия преступления и задержания подозреваемого полицейские испытывают неприятный осадок от того, что словацкие коллеги преждевременно сообщили об этом случае. В частности, в то время, когда, правоохранители сами всё ещё находились в зоне боевых действий в Украине, их коллеги из соседней страны своим переездом поставили под угрозу жизни полицейских.

При этом, по утверждению чешских сил безопасности, словаки скрыли важную информацию о том, что подозреваемый управлялся из России. После неоднократных политических конфликтов между чешским и словацким правительствами – последний из которых произошел, когда чешский премьер-министр направил своему коллеге в Братиславе чёткий сигнал с требованием прекратить блокирование нового пакета санкций против России, конфликт теперь перекинулся и на сотрудников правоохранительных органов.

Журналисты отмечают, что среди правоохранителей возник риторический вопрос, почему Братислава заметает российские следы и ставит под угрозу чешскую полицию и спецслужбу.

В сентябре прошлого года тысяча школ в Чехии получила электронное письмо с анонимного адреса, в котором неизвестный угрожал, что он их взорвёт. Письма приходили в начальные и средние школы два дня подряд: в первую волну их получили 600 школ, а во вторую – 400. Полиция постепенно обыскивала школы, но ничего не нашла. Полиция неоднократно заявляла, что не относится к этому вопросу легкомысленно, но также призвала родителей не распространять угрозы в социальных сетях и тем самым не сеять панику в обществе.

Ещё в сентябре министр внутренних дел Вит Ракушан заявил, что полиция работает над информацией о том, что группа Anonymous может быть частью гибридной войны России против Запада, главной целью которой является распространение хаоса в обществе. В данном случае речь шла об угрозе детям, которая запугивает значительную часть населения и заставляет людей опасаться за свою жизнь.

Поскольку аналогичные угрозы адресовались и словацким школам, чехи осенью начали сотрудничать со словаками. Письма приходили с разных адресов, но полиции в конечном итоге удалось связать их с одним отправителем – как именно, они пока не сообщают. Источники в спецслужбах утверждают, что еще в конце 2024 года они заметили его электронный след в Украине, поэтому и начали сотрудничать с местной полицией.

Напомним, на востоке Лос-Анджелеса (США) в учебном центре "Бискайлуз" из-за взрыва погибли трое помощников шерифа, еще один получил ранения. Инцидент произошел незадолго до 7:30 утра по местному времени 18 июля.

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