В приграничье Житомирской области подорвались машины: погибли пять человек, есть травмированные. Фото

31 октября в лесных массивах на севере Житомирской области подорвались два автомобиля на минах, в результате чего погибли пять человек. Еще трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Видео дня

Правоохранители расследуют обстоятельства двух взрывов в приграничной зоне. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

"31 октября в лесных массивах на севере области в результате наезда транспортных средств на взрывные устройства погибли пять человек, еще трое – получили травмы", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в обоих случаях местные жители заехали на заминированные территории, самовольно изменив определенные маршруты.

Первый взрыв: УАЗ наткнулся на мину

В полиции отметили, что в первом случае местные жители на автомобиле УАЗ двигались вдоль государственной границы для проведения запланированной вырубки леса. Однако они изменили маршрут и заехали за предупредительные обозначения на местности.

В результате таких действий автомобиль наехал на взрывное устройство, из-за чего произошел взрыв.

В результате погибли пятеро жителей местной общины – это мужчины в возрасте от 19 до 65 лет. Еще двое мужчин, 25 и 40 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Второй инцидент произошел в лесу Коростенского района

В этот же день поступило еще одно сообщение о взрыве в лесном массиве. Отмечается, что 55-летний и 32-летний жители Коростенщины осуществляли перевозки лесопродукции на автомобиле ЗИЛ и наехали на мину. В результате взрыва младший из мужчин получил телесные повреждения, его госпитализировали.

Обстоятельства обоих событий сейчас выясняют правоохранители.

Пограничные территории остаются опасными

Правоохранители призвали граждан соблюдать правила безопасности и не приближаться к заминированным участкам, особенно в приграничье, обозначенных знаками "Стоп! Мины!".

Посещение лесных массивов в приграничной зоне Житомирской области, в частности на расстоянии до 30 км от границы, остается запрещенным.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 октября в Соломенском районе Киева в помещении "Укрпочты" прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали пять работников отделения. Еще один взрыв удалось предотвратить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!