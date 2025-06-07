В Одесской области на пляже два человека подорвались на мине, полиция выясняет обстоятельства – СМИ
В Одесской области два человека подорвались на неизвестном предмете и погибли. Несчастный случай произошел во время купания в море.
Сначала в социальных сетях появилась информация о подрыве двух людей на мине на пляже, а впоследствии в правоохранительных органах ее подтвердили. На линию "102" поступило сообщение о взрыве на пляже, после чего на место выехала следственно-оперативная группа.
В пресс-службе полиции Одесской области сообщили, что во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин. Личности погибших в настоящее время устанавливаются.
На месте инцидента работают следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского районного отдела полиции, специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
В полиции призвали жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного положения:
- не выходить на пляжные участки Черноморского побережья Одесской области, доступ к которым запрещен;
- не пренебрегать мерами безопасности и отдыхать только на тех пляжах, которые были проверены специалистами на отсутствие опасных предметов и разрешены для посещений.
По информации местного издания "Думская", два человека погибли в результате подрыва мины в курортной Затоке.
Напомним, что в четверг, 4 июня, областная администрация заявила о начале курортного сезона. Однако пляжи в Затоке не вошли в перечень разрешенных и открытых зон, но в поселке туристов продолжают принимать.
Глава областной администрации Олег Кипер сообщил 5 июня о согласовании открытия 12 пляжных зон, в Одессе, Черноморске и в поселке Приморском, что в Измаильском районе. Там официально "разрешено пребывание граждан".
- Инклюзивный пляж "Безмеж".
- Буфет на Малом Фонтане.
- "Гранд Петтин".
- "Итака".
- Центральный городской пляж (Черноморск).
- "Куба".
- Пляж "Калетон".
- Муниципальный пляж "Чайка".
- "Сигал Бич".
- Муниципальный пляж "Курортный".
- "Паблик".
- Один пляжный участок в Измаильском районе, поселке Приморском.
В Одесской ОГА пообещали дополнять список по мере прохождения проверок.
Тем не менее есть ряд правил, которые должны соблюдать отдыхающие. Так, у моря запрещено находиться во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов.
Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на военные действия и регулярные обстрелы российской оккупационной армии, купальный сезон в Украине все же начат. Рассказываем, какие регионы уже объявили об открытии пляжей.
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