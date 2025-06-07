В Одесской области на пляже два человека подорвались на мине, полиция выясняет обстоятельства – СМИ

В Одесской области два человека подорвались на неизвестном предмете и погибли. Несчастный случай произошел во время купания в море.

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Сначала в социальных сетях появилась информация о подрыве двух людей на мине на пляже, а впоследствии в правоохранительных органах ее подтвердили. На линию "102" поступило сообщение о взрыве на пляже, после чего на место выехала следственно-оперативная группа.

В пресс-службе полиции Одесской области сообщили, что во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин. Личности погибших в настоящее время устанавливаются.

На месте инцидента работают следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского районного отдела полиции, специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

В полиции призвали жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного положения:

не выходить на пляжные участки Черноморского побережья Одесской области, доступ к которым запрещен;

не пренебрегать мерами безопасности и отдыхать только на тех пляжах, которые были проверены специалистами на отсутствие опасных предметов и разрешены для посещений.

По информации местного издания "Думская", два человека погибли в результате подрыва мины в курортной Затоке.

Напомним, что в четверг, 4 июня, областная администрация заявила о начале курортного сезона. Однако пляжи в Затоке не вошли в перечень разрешенных и открытых зон, но в поселке туристов продолжают принимать.

Глава областной администрации Олег Кипер сообщил 5 июня о согласовании открытия 12 пляжных зон, в Одессе, Черноморске и в поселке Приморском, что в Измаильском районе. Там официально "разрешено пребывание граждан".

Инклюзивный пляж "Безмеж".

Буфет на Малом Фонтане.

"Гранд Петтин".

"Итака".

Центральный городской пляж (Черноморск).

"Куба".

Пляж "Калетон".

Муниципальный пляж "Чайка".

"Сигал Бич".

Муниципальный пляж "Курортный".

"Паблик".

Один пляжный участок в Измаильском районе, поселке Приморском.

В Одесской ОГА пообещали дополнять список по мере прохождения проверок.

Тем не менее есть ряд правил, которые должны соблюдать отдыхающие. Так, у моря запрещено находиться во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на военные действия и регулярные обстрелы российской оккупационной армии, купальный сезон в Украине все же начат. Рассказываем, какие регионы уже объявили об открытии пляжей.

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