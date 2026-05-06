В Одессе неизвестные дерзко напали на авто ТЦК: трое военнообязанных сбежали

Во вторник, 5 мая, в Одессе неизвестные напали на служебный автомобиль территориального центра комплектования, который перевозил военнообязанных мужчин для прохождения военно-врачебной комиссии. Во время инцидента трое военнообязанных воспользовались ситуацией и скрылись.

Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП. Отмечается, что нападавшие заблокировали служебное авто центра комплектования и распылили газ.

Как действовали нападавшие

По данным ТЦК и СП, во время перевозки военнообязанных группа неустановленных лиц на двух гражданских автомобилях заблокировала движение служебного транспорта. После этого нападавшие повредили окна машины ТЦК и распылили внутрь газ раздражающего действия.

В результате таких действий возникла реальная угроза жизни и здоровью военнослужащих сопровождения и людей, которые находились в салоне.

Трое военнообязанных воспользовались хаосом и скрылись с места происшествия.

В ТЦК считают, что действия нападавших могли быть заранее спланированными.

Реакция ТЦК

В ТЦК предполагают, что нападение могло быть организовано именно для содействия уклонению от мобилизации отдельных лиц.

В Центре отметили, что такие действия могут быть квалифицированы как умышленное препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Руководство областного ТЦК уже инициировало обращение в правоохранительные органы по установлению всех причастных к инциденту. Сейчас продолжаются мероприятия по идентификации участников нападения.

В ведомстве подчеркнули, что все причастные будут привлечены к ответственности, а их действия получат правовую оценку в соответствии с действующим законодательством Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

4 мая в Днепре мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК. Двое военных получили ранения.

30 апреля в городе Белая Церковь Киевской области мужчина бросил гранату РГД-5 во двор ТЦК. 68-летний местный житель задержан, во время обыска у него обнаружили еще две гранаты.

В Ровенской области мужчина открыл огонь по транспортному средству сотрудников ТЦК и СП, ранив двух человек.

