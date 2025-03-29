В Кропивницком приговорили к пожизненному подозреваемому в убийстве школьницы Дианы Хриненко: он свою вину не признал

В Кропивницком к пожизненному заключению приговорили обвиняемого в убийстве 16-летней Дианы Хриненко Николая Середницкого. Мужчина свою вину не признал.

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Об этом сообщает "Суспильне". Рассмотрение дела длилось более 5 лет, а в суде исследовали 26 томов доказательств.

Мать убитой девушки вместе с прокурором просили для задержанного пожизненное лишение свободы. Со своей стороны Николай Середницкий на протяжении всего времени, пока проходили заседания, отрицал свою вину.

"Суд не может принимать доказательства во внимание по той одной причине, что они никоим образом не указывают на меня. Да, они указывают на место и способ, время, когда происходили события на улице Вишнева, но никоим образом не указывают на то, что моя вина как-то доказана. Я не виноват. Прошу освободить", – отметил Середницкий.

Его адвокат Александр Урсаленко тоже считает, что доказательств вины нет. Он попросил закрыть уголовное производство в связи с недоведением стороны обвинения в причастности задержанного к совершению преступления

Перед оглашением приговора обвиняемый обратился в суд.

"Ваша честь, относительно последнего слова, я знаю, что хотел бы сказать, но я не готов. Вы все видите, разберетесь, я не виноват, прошу освободить меня", – сказал он.

Однако в приговоре объявили, что Николая Середницкого суд признал виновным в убийстве, совершенном вместе с изнасилованием, покушении на совершение действий сексуального насилия и краже чужого имущества. Задержанному назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Осужденный заявил, что планирует обжаловать решение суда.

"Я дойду до Европейского суда и до конца. Потому что происходящее в этом суде было нарушением процессуальных норм".

Подать апелляцию на решение суда можно в течение 30 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2019 года правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 17-летней жительницы села Суботцы Кировоградской области Дианы Хриненко. Школьница исчезла 24 августа 2018, а ее останки нашли в марте 2019-го. Вероятный убийца долгое время скрывался в Польше.

24 августа 2018 года девушка ночью возвращалась домой с дискотеки, по дороге общалась по телефону с парнем. Когда до дома осталось дойти около 300 метров, она закричала и сказала парню, чтобы тот быстро звонил по телефону матери, потому что на нее напали. Потом связь с ней прервалась.

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