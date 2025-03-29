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В Кропивницком приговорили к пожизненному подозреваемому в убийстве школьницы Дианы Хриненко: он свою вину не признал

Катя Поплюйко
Расследование
2 минуты
525
В Кропивницком приговорили к пожизненному подозреваемому в убийстве школьницы Дианы Хриненко: он свою вину не признал

В Кропивницком к пожизненному заключению приговорили обвиняемого в убийстве 16-летней Дианы Хриненко Николая Середницкого. Мужчина свою вину не признал.

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Об этом сообщает "Суспильне". Рассмотрение дела длилось более 5 лет, а в суде исследовали 26 томов доказательств.

Мать убитой девушки вместе с прокурором просили для задержанного пожизненное лишение свободы. Со своей стороны Николай Середницкий на протяжении всего времени, пока проходили заседания, отрицал свою вину.

В Кропивницком приговорили к пожизненному подозреваемому в убийстве школьницы Дианы Хриненко: он свою вину не признал

"Суд не может принимать доказательства во внимание по той одной причине, что они никоим образом не указывают на меня. Да, они указывают на место и способ, время, когда происходили события на улице Вишнева, но никоим образом не указывают на то, что моя вина как-то доказана. Я не виноват. Прошу освободить", – отметил Середницкий.

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Его адвокат Александр Урсаленко тоже считает, что доказательств вины нет. Он попросил закрыть уголовное производство в связи с недоведением стороны обвинения в причастности задержанного к совершению преступления

Перед оглашением приговора обвиняемый обратился в суд.

"Ваша честь, относительно последнего слова, я знаю, что хотел бы сказать, но я не готов. Вы все видите, разберетесь, я не виноват, прошу освободить меня", – сказал он.

Однако в приговоре объявили, что Николая Середницкого суд признал виновным в убийстве, совершенном вместе с изнасилованием, покушении на совершение действий сексуального насилия и краже чужого имущества. Задержанному назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Осужденный заявил, что планирует обжаловать решение суда.

"Я дойду до Европейского суда и до конца. Потому что происходящее в этом суде было нарушением процессуальных норм".

Подать апелляцию на решение суда можно в течение 30 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2019 года правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 17-летней жительницы села Суботцы Кировоградской области Дианы Хриненко. Школьница исчезла 24 августа 2018, а ее останки нашли в марте 2019-го. Вероятный убийца долгое время скрывался в Польше.

24 августа 2018 года девушка ночью возвращалась домой с дискотеки, по дороге общалась по телефону с парнем. Когда до дома осталось дойти около 300 метров, она закричала и сказала парню, чтобы тот быстро звонил по телефону матери, потому что на нее напали. Потом связь с ней прервалась.

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