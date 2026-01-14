В Киеве разоблачили масштабный мошеннический колл-центр с сотнями иностранцев: 'охранники' напали на журналистов

В Киеве обнаружили крупный мошеннический call-центр, в котором работали более 300 иностранных граждан. Во время разоблачения группа неизвестных людей в черном напали на журналистов. Сейчас полиция устанавливает их личности, объявлен план-перехват.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Разоблачитель".

По предварительной информации, 14 января в столице на улице Гнездовского, 1 был разоблачен масштабный мошеннический колл-центр. По данным источника, в помещении работали более 300 человек, большинство из которых – граждане Турции.

Сообщается, что после появления журналистов работники колл-центра начали спешно покидать здание. По словам очевидцев, часть лиц пыталась избежать общения и быстро покинуть место происшествия.

Больше деталей с места событий рассказал журналист Роман Литвин. Он сообщил, что 14 января съемочная группа выехала по адресу Гнездовского, 1 (Деснянский район Киева) по информации о том, что там работает большой мошеннический колл-центр на более чем 300 мест.

В рамках расследования журналисты задавали вопросы сотрудникам "офиса", которые оказались иностранными гражданами (скорее всего, из Турции). Однако те ничего не могли объяснить, убегали от медийщиков по улице. Однако уже вскоре на место прибыла группа неизвестных в количестве 25-30 человек, одетые полностью в черную одежду, с желтыми повязками на руках.

Они совершили нападение на съемочную группу, отобрали у оператора камеру и беспроводные наушники, а также "задули" журналистов газом, совершив против них действия, которые можно квалифицировать как разбой.

После этого на место происшествия вызвали полицию Деснянского района. Полицейские взяли объяснения, заявления и объявили план-перехват. нападающих разыскивают, устанавливают их личности. Надеемся, на оперативное задержание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разоблачили транснациональную сеть мошеннических call-центров, "работники" которых присваивали средства граждан европейских стран. Общее количество жертв аферистов составило не менее 47 человек, а сумма нанесенного ущерба – почти 50 млн грн.

