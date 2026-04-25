В Ивано-Франковске судили мужчину, который распространял места работы ТЦК: какой приговор суда

В Ивано-Франковске вынесли приговор администратору Viber-сообщества, через которое распространяли информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий. Там систематически публиковали сообщения о локациях в городе и области, на которых работают военнослужащие ТЦК и СП.

Об этом стало известно из приговора Ивано-Франковского городского суда от 21 апреля. В течение июля-сентября 2025 года в сообществе появилось не менее 19 сообщений с конкретными адресами.

По данным суда, распространение этой информации позволяло отдельным гражданам избегать мест проведения мобилизационных мероприятий. Военнослужащие ТЦК были вынуждены менять или прекращать запланированную работу.

Как наказали администратора

31 марта 2026 года между прокурором и подозреваемым было заключено соглашение о признании последним виновности. В суде мужчина полностью признал вину и согласился с обстоятельствами дела.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок два года.

Як повідомляв OBOZ.UA, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в Украине мобилизация требует изменений не в самой системе, а в том, как она реализуется на практике. В частности, речь идет о случаях грубого или даже бесчеловечного обращения во время принудительного привода.

