В Хмельницкой области задержали мужчину, который устроил стрельбу из пневматического оружия: могли пострадать дети. Фото

В городе Дунаевцы Хмельницкой области мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия в общественном месте. В результате инцидента ранения получил один из местных жителей, а под обстрел могли попасть и дети.

Видео дня

Об инциденте OBOZ.UA сообщила спикер Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис. По ее словам, происшествие произошло на улице Партизанской, а правоохранители оперативно задержали мужчину, который стрелял по людям.

"Предварительно установлено, что местный наркозависимый житель в общественном месте открыл стрельбу из пневматического оружия по людям и детям, в результате чего ранил мужчину", – отметила Гирдвилис в комментарии для OBOZ.UA.

Стрельба среди людей

После сообщения о стрельбе на место прибыли полицейские, следственно-оперативная группа и оперативники. Пострадавшего мужчину медики госпитализировали для оказания помощи и дальнейшего обследования.

Очевидцы были напуганы, ведь стрельба произошла прямо посреди улицы. И хотя оружие было пневматическим, последствия для людей могли быть серьезными. Особенно учитывая то, что рядом находились дети.

Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о правовой квалификации инцидента. Мужчину, которого подозревают в стрельбе, уже задержали.

В полиции пока не уточняют, сколько именно выстрелов прозвучало и были ли другие пострадавшие. Но следственные действия на месте продолжаются.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Тернополе правоохранители расследуют смерть мужчины, тело которого нашли в помещении одного из территориальных центров комплектования. Предварительно известно, что он покончил с собой, применив огнестрельное оружие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!