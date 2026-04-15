В Хмельницкой области в результате самолечения родителями 15-летняя девочка оказалась в реанимации: развился сепсис. Фото

В Хмельницкой области в городе Нетешин 15-летняя девочка попала в реанимацию из-за того, что родители долгое время лечили ее самостоятельно. У подростка развился сепсис после осложнения болезни.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Хмельницкой области. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Девочку доставили в больницу ночью 9 апреля со значительными поражениями кожи и заражением крови. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"9 апреля около 02:20 часов в дежурную часть Шепетовского райуправления полиции поступило сообщение из специальной медико-санитарной части г. Нетешин о том, что к ним в реанимационное отделение с сепсисом и множественными некротическими ранами доставлена 15-летняя местная жительница. Состояние несовершеннолетней – тяжелое", – рассказали в прокуратуре.

Как выяснили правоохранители, проблемы со здоровьем у несовершеннолетней начались около месяца назад. У нее на коже появились воспалительные процессы. Несмотря на это, родители не обращались к врачам и пытались лечить дочь самостоятельно дома, даже когда ее состояние ухудшилось.

В результате инфекция прогрессировала и привела к тяжелому состоянию – у девочки развился сепсис.

Следователи уже сообщили матери о подозрении по ч. 1 ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, на Львовщине умер двухлетний мальчик, которого в больницу доставили уже в критическом состоянии. Следствие устанавливает, что родители не оказали ребенку должной помощи, а социальные службы, которые должны были заниматься семьей, не выполнили своих обязанностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!