В Харькове попов московского патриархата подозревают в развращении детей из церковного хора. Фото

В Харькове правоохранители разоблачили двух представителей УПЦ МП, которых подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. События происходили в местном монастыре, где фигуранты работали и имели доступ к детям, в частности участницам церковного хора.

Информацию обнародовали в Офисе Генерального прокурора и подтвердили в отделе коммуникации полиции Харьковской области. В прокуратуре привели позицию руководителя областного ведомства Юрия Папуши, который заявил: "Мы имеем дело с аморальными преступлениями, где потерпевшими стали дети".

В полиции также уточнили, что обоим мужчинам уже сообщено о подозрении по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Обстоятельства дела

Следствие считает, что один из подозреваемых – 52-летний рясофорный монах – приглашал девушек к себе под предлогом угощения сладостями. Дети, как установили правоохранители, приходили к нему домой, где мужчина заставлял их выполнять действия интимного характера и фиксировал это на телефон.

Другой фигурант – 24-летний иеромонах – по данным следствия, воспользовался доверием несовершеннолетней и совершил в отношении нее противоправные действия в помещении монастыря. Оба случая сейчас расследуются отдельно, но в рамках одного производства проверяют возможную системность.

Проверка фактов

Правоохранители сейчас дополнительно проверяют информацию о возможных других эпизодах. В полиции отметили, что следственные действия продолжаются, а круг пострадавших может расшириться. Параллельно работают с цифровыми доказательствами и показаниями.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрей Шарнин отметил, что все установленные факты будут доведены до суда. "Мы принимаем все меры, чтобы привлечь к ответственности виновных в преступлениях против ребенка", – сказал он.

Также проверяется возможная причастность других лиц к правонарушениям. У следствия есть несколько направлений работы, в частности анализ контактов подозреваемых и обстоятельств их общения с несовершеннолетними.

Юридические последствия

Обоим подозреваемым инкриминируют уголовные правонарушения, связанные с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Речь идет о статьях, которые предусматривают суровое наказание.

В случае доказательства вины мужчинам грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Кроме этого, суд может запретить им занимать определенные должности или заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком до трех лет.

Расследование продолжается, окончательные процессуальные решения будут приниматься после завершения всех экспертиз и сбора доказательств.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В подпольной школе "Перспектива" в Голосеевском районе Киева детям преподавали по советским учебникам, показывали российские фильмы и обучали советским песням и стихам Есенина. Официально заведение считалось "семейным клубом".

– В Украинской православной церкви Московского патриархата уверяли, что им ничего не известно о школе, которую нашли журналисты. Мол, никакого учебного заведения там не основывали, а пребывание детей на территории монастыря "не является доказательством" существования школы.

