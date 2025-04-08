В Харькове будут судить агента РФ, застрелившего украинского военного и планировавшего убить Синегубова и Задоренко. Фото

В Харькове будут судить российского агента, который согласился работать на российские спецслужбы по идеологическим соображениям. Неоднократно судимый уроженец Евпатории приехал на подконтрольную часть Украины и застрелил украинского военного.

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Также он готовил убийства главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко. Подробности сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Прокуроры региональной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего уроженца Евпатории, причастного к ряду преступлений.

Следствие установило, что злоумышленник имел серьезные проблемы с законом и неоднократно был судим.

Уже после оккупации Россией Крыма он в 2015 году перебрался в российский Белгород. Там фанат российской идеологии попал в поле зрения российских спецслужб и заключил соглашение о сотрудничестве с представителями ФСБ РФ, согласившись выполнять на неоккупированной территории Украины задачи, поставленные врагом.

В феврале 2024 года злоумышленник приехал в Харьков и принялся выполнять первое задание от кураторов: он 5 марта застрелил в спину украинского военного. Убийство было совершено у одной из многоэтажек. Военнослужащий скончался на месте.

Далее преступник по собственной инициативе совершил подрыв важных зданий в областном центре. Ночью 26 марта он активировал и бросил по зданию администрации Шевченковского района ручную осколочную гранату М67, в результате чего произошел взрыв. Проведенная впоследствии экспертиза установила, что материальный ущерб вследствие этого теракта достиг почти 2,5 млн. гривен.

"Впоследствии фигурант прибыл в подразделение межрайонной специализированной травматологической МСЭК в Харькове. Он прикрепил к входной двери помещения взрывное устройство. Конструкции двери были повреждены, а мужчина, как и в предыдущие разы, с места преступления скрылся", – отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Следующей задачей для преступника стало убийство начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко. Готовясь к его выполнению, фигурант изучал образ жизни чиновника, маршруты передвижения и места посещения.

"В октябре 2024 года, сделав радиоуправляемое взрывное устройство, он поехал в Дергачи и заложил путем крепления фиксирующим элементом в виде магнита взрывчатку под кузов авто должностного лица. К счастью, глава МВА, увидев взрывчатку, оперативно обратился в правоохранительные органы, спася свою жизнь", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, по данным правоохранителей, фигурант планировал совершить убийство начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"По плану мужчина должен был совершить подрыв транспортного средства, которым пользуется руководитель ХОВА, за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. долларов США. Однако, понимая, что украинские правоохранители уже разыскивают его, фигурант "поставил на паузу" убийство", – говорится в сообщении.

На счету вражеского агента также поджог двух военных авто в Харькове.

"Правоохранители отслеживали его движение и в конце октября 2024 года задержали фигуранта в электричке, когда он пытался уехать из Харькова и "залечь на дно". Фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Обвиняемого будут судить в Дзержинском районном суде г. Харьков. Максимальное наказание, угрожающее агенту, – пожизненное лишение свободы", – отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Досудебное расследование проводили следователи СУ ГУНП в Харьковской области.

Напомним, также стало известно, что в Харькове СБУ задержала российского информатора, который наводил российские КАБы на облцентр. Злоумышленник, работавший в одном из городских издательств, также собирал для врага данные о позициях защитников города.

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