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В Дрогобыче неизвестные ворвались в больницу и разгромили несколько отделений. Фото

Дарья Дурова
Расследование
4 минуты
2,1 т.
Погром в больнице
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В Дрогобыче на Львовщине в ночь на 29 июня неизвестные лица проникли на территорию городской больницы и повредили имущество медицинского учреждения. Злоумышленники остались незамеченными: последствия акта вандализма обнаружили уже утром врачи, пришедшие на работу.

Об этом случае сообщили в Facebook представители КНП "Дрогобычская городская больница № 1". Медики рассказали, что вандалы повредили имущество в нескольких отделениях.

Судя по фото, они могли пробраться в здание через окно, но все обстоятельства должно официально установить следствием.

Один из кабинетов

Что произошло в Дрогобычской горбольнице

"Начало недели в Дрогобычской городской больнице № 1 ознаменовалось неприятным инцидентом: неизвестные лица в ночное время суток, с 28 на 29 июня, проникли в помещения амбулаторного подразделения онкологической и гинекологической помощи, а также в урологическое отделение и повредили имущество в кабинетах", – сообщили в медучреждении.

Врачи отметили, что в большинстве кабинетов онкологии повреждены дверные рамы и замки.

Внутри злоумышленники перерезали кабели от рабочих компьютеров и роутеров. Также были перерыты ящики рабочих столов медиков, уничтожено имущество: осмотровые кушетки, перегородки в гинекологическом кабинете и т. д.

Как выглядит медицинское учреждение
Как выглядит медицинское учреждение

"Поврежденное имущество и выведенные из строя рабочие компьютеры врачей – это акт прямого пренебрежения к нелегкому труду медиков и к пациентам. На место происшествия вызваны правоохранители, которые проведут необходимые следственные действия, установят обстоятельства инцидента и займутся поиском злоумышленников", – заявили в больнице.

Как выглядит медицинское учреждение
Как выглядит медицинское учреждение
Как выглядит медицинское учреждение
Как выглядит медицинское учреждение
Как выглядит медицинское учреждение
Как выглядит медицинское учреждение

29 июня отделение продолжало работать в штатном режиме, медперсонал оказывал помощь тяжелым пациентам.

Медики попросили местных жителей, которым известна какая-либо полезная для следствия информация, связаться с правоохранительными органами.

Как выглядит медицинское учреждение
Как выглядит медицинское учреждение
Как выглядит медицинское учреждение
Как выглядит медицинское учреждение
Как выглядит медицинское учреждение
Как выглядит медицинское учреждение

"Также отметим, что первая городская больница как кластерное учреждение региона оказывает неотложную стационарную помощь не только жителям Дрогобычской громады, но соседних городов. Действия злоумышленников вносят незапланированные коррективы в работу медицинских работников, которые, несмотря на военные вызовы времени и аномальную жару, работают 24 на 7.

Призываем с уважением относиться к труду медицинских работников – ведь от него напрямую зависит здоровье и жизнь тысяч пациентов", – подытожили в учреждении.

Как выглядит медицинское учреждение
Как выглядит медицинское учреждение
Полный текст сообщения.

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