В Дрогобыче неизвестные ворвались в больницу и разгромили несколько отделений. Фото
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В Дрогобыче на Львовщине в ночь на 29 июня неизвестные лица проникли на территорию городской больницы и повредили имущество медицинского учреждения. Злоумышленники остались незамеченными: последствия акта вандализма обнаружили уже утром врачи, пришедшие на работу.
Об этом случае сообщили в Facebook представители КНП "Дрогобычская городская больница № 1". Медики рассказали, что вандалы повредили имущество в нескольких отделениях.
Судя по фото, они могли пробраться в здание через окно, но все обстоятельства должно официально установить следствием.
Что произошло в Дрогобычской горбольнице
"Начало недели в Дрогобычской городской больнице № 1 ознаменовалось неприятным инцидентом: неизвестные лица в ночное время суток, с 28 на 29 июня, проникли в помещения амбулаторного подразделения онкологической и гинекологической помощи, а также в урологическое отделение и повредили имущество в кабинетах", – сообщили в медучреждении.
Врачи отметили, что в большинстве кабинетов онкологии повреждены дверные рамы и замки.
Внутри злоумышленники перерезали кабели от рабочих компьютеров и роутеров. Также были перерыты ящики рабочих столов медиков, уничтожено имущество: осмотровые кушетки, перегородки в гинекологическом кабинете и т. д.
"Поврежденное имущество и выведенные из строя рабочие компьютеры врачей – это акт прямого пренебрежения к нелегкому труду медиков и к пациентам. На место происшествия вызваны правоохранители, которые проведут необходимые следственные действия, установят обстоятельства инцидента и займутся поиском злоумышленников", – заявили в больнице.
29 июня отделение продолжало работать в штатном режиме, медперсонал оказывал помощь тяжелым пациентам.
Медики попросили местных жителей, которым известна какая-либо полезная для следствия информация, связаться с правоохранительными органами.
"Также отметим, что первая городская больница как кластерное учреждение региона оказывает неотложную стационарную помощь не только жителям Дрогобычской громады, но соседних городов. Действия злоумышленников вносят незапланированные коррективы в работу медицинских работников, которые, несмотря на военные вызовы времени и аномальную жару, работают 24 на 7.
Призываем с уважением относиться к труду медицинских работников – ведь от него напрямую зависит здоровье и жизнь тысяч пациентов", – подытожили в учреждении.
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