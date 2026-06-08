В Днепре взорвался боеприпас на территории частного домохозяйства: погибли двое мужчин

В Новокодакском районе города Днепра 8 июня прогремел взрыв. Это была детонация боеприпаса – в результате этого инцидента погибли два человека.

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Факт взрыва и смерть пострадавших подтвердила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области. На месте ЧП работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники взрывотехнической службы.

Что известно о смертельном происшествии

Детонация произошла на территории частного домовладения. Об обстоятельствах подробностей пока нет.

"В результате взрыва боеприпаса смертельные травмы получили двое мужчин. От полученных повреждений они погибли на месте происшествия", – рассказали правоохранители.

По состоянию на 21:30 продолжались первоочередные следственные действия, направленные на установление всей информации об инциденте. "По результатам осмотра места происшествия и собранных материалов будет предоставлена правовая квалификация события", – отчитались копы.

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Как писал OBOZ.UA:

– Ранним утром понедельника, 8 июня, в Одессе прогремел взрыв в одной из квартир многоэтажного дома в Пересыпском районе города. Предварительно, взорвалась ручная граната. Ранения получил 48-летний владелец дома.

– 5 июня в Днепре во время задержания мужчина взорвал гранату. Из-за этого нарушитель погиб, четверо полицейских получили ранения.

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