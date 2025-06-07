В Днепре по заказу РФ взорвали авто прокурора: задержаны двое мужчин

Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали в Днепре двух подозреваемых в совершении теракта, совершенном по заказу спецслужб РФ. Мужчины в возрасте 30 и 50 лет заложили взрывчатку возле автомобиля прокурора и дистанционно ее взорвали.

Видео дня

Как сообщили в пресс-службе полиции, взрыв произошел 6 июня. Тогда в полицию поступило сообщение о подрыве легкового авто в одном из районов Днепра. Водитель услышал подозрительный звук и успел выйти из машины до взрыва.

Во время осмотра места происшествия следователи нашли мобильный телефон, с которого была активирована взрывчатка и осуществлена видеозапись. Для раскрытия преступления правоохранители проанализировали записи с камер наблюдения и отследили маршрут подозреваемых.

Во время спецоперации полицейские Днепропетровской области совместно с работниками СБУ и Днепропетровской областной прокуратуры установили фигурантов и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следствие выяснило, что теракт был совершен по указанию российского куратора: 30-летний исполнитель преступления и его 50-летний сообщник получили взрывное устройство и четкие инструкции по его использованию. Обоим вручили подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В Службе безопасности Украины добавили, что причастные к преступлению установили самодельное взрывное устройство под машиной одного из сотрудников местной прокуратуры. В результате взрыва правоохранитель получил легкие телесные повреждения, а его транспортное средство полностью уничтожено.

Такую "работу" задержанные нашли в Telegram-каналах, где их и завербовала российская ФСБ. Сначала они получили задание установить слежку за "потенциальной целью" и отчитываться о его графике дня и маршрутах передвижения. Далее, по указанию куратора, один из агентов должен был заложить СВУ под автомобиль прокурора и осуществить фото- и видеофиксацию последствий теракта.

Сейчас оба агента дают правоохранителям показания относительно своего куратора и подрывной деятельности в интересах РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева утром 5 июня прогремел взрыв. Происшествие произошло на Харьковском шоссе, есть пострадавшие — охранник и местный житель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!