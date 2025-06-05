В Киеве на Харьковском шоссе прогремел взрыв. Все подробности и фото

В Дарницком районе Киева в четверг, 5 июня, утром прогремел взрыв. Происшествие произошло на Харьковском шоссе.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Делом уже занялись правоохранители.

"Утром на улице Харьковское шоссе произошло чрезвычайное происшествие. По предварительной информации, местный житель выбрасывал мусор в бак, после чего прогремел взрыв. Сейчас информации о пострадавших нет, на месте работают полицейские", – рассказал наш собеседник.

По нашей информации, в результате взрыва есть пострадавшие - охранник и местный житель.

Напомним, во вторник, 27 мая, на столичной Оболони около 19:10 мужчина бросил из окна учебную гранату. Взрыв прогремел сразу возле подъезда, вызвав сильный шум.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Сквира Киевской области в среду, 4 июня, на одной из улиц взорвалась, вероятно, граната. В результате этого ранения получили три человека.

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