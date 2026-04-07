В Черновцах женщина отдала гадалке 300 тыс. грн, чтобы вернуть бывшего: история получила продолжение. Фото

В Черновцах доверчивая женщина обратилась к онлайн-гадалке, чтобы вернуть любимого. Услуги ясновидящей обошлись ей в 300 тыс. гривен, но чуда не произошло – женщину обманули.

Об этом сообщили в Главном управлении полиции в Черновицкой области. Правоохранители сообщили аферистке о подозрении в совершении мошенничества.

Подробности дела

По информации следствия, 24-летняя жительница Черновцов создала страницу в соцсети, где выдавала себя за ясновидящую и предлагала услуги гадания, таро-раскладов и "экстрасенсорных" обрядов с обещаниями повлиять на личную жизнь и вернуть любовь.

Одной из ее клиенток стала жительница Буковины, которая обратилась за помощью, чтобы восстановить отношения с бывшим. Впоследствии подозреваемая убедила ее в необходимости регулярной оплаты за предоставленные услуги.

В течение нескольких месяцев женщина перечисляла средства на банковскую карточку злоумышленницы, однако никакого результата не получила, а "ясновидящая" впоследствии исчезла. Общая сумма ущерба составила почти 300 тысяч гривен.

"Следователи Черновицкого районного управления полиции сообщили фигурантке о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование по делу продолжается, подозреваемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

В то же время в полиции Буковины подчеркивают необходимость быть осмотрительными и не доверять лицам, которые за деньги предлагают "магические" или экстрасенсорные услуги, ведь такие предложения часто являются формой мошенничества.

"Не перечисляйте средства незнакомым лицам, не сообщайте им свои персональные данные и банковскую информацию. В случае получения подозрительных предложений – обращайтесь в полицию", – отмечается в сообщении.

