В Чернигове задержали мужчину, который угрожал ножом военным ТЦК: как накажут злоумышленника. Фото

В Чернигове 8 мая во время оповещения граждан работниками ТЦК и СП мужчина отказался предоставить свои документы для проверки. Он вел себя агрессивно, выхватил нож и стал угрожать военнослужащим физической расправой, а затем убежал с места события.

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Этим мужчиной оказался 38-летний местный житель. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области.

"Полицейские немедленно отреагировали и оперативно разыскали причастного к преступлению 38-летнего жителя Чернигова. Полиция задержала злоумышленника в порядке статьи 298-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – сказано в сообщении.

При осмотре у него обнаружили и изъяли два ножа, которые были направлены на экспертное исследование.

Дознаватель Черниговского райуправления полиции под процессуальным руководством Черниговской окружной прокуратуры расследует уголовное производство, открытое по ч.1 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица).

Задержанному может грозить ограничение свободы сроком до трех лет – именно такое наказание предусматривает санкция статьи. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в ДТП на Полтавщине с участием патрульного авто погибли работник ТЦК и сотрудник полиции, которые везли мобилизованного. Смертельная авария произошла 2 мая на трассе Кременчуг – Полтава вблизи села Мачухи.

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