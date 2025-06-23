В 2021 году перешел на сторону врага: суд принял решение по делу освобожденного из российского плена Тараненко

В Днепре отправили под стражу 51-летнего военного Анатолия Тараненко, который в рамках обмена пленными с РФ в мае вернулся в Украину. Его обвиняют в дезертирстве и присвоении военного имущества.

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Тараненко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 908 400 гривен. Соответствующее решение принял Чечеловский районный суд Днепра, передает hromadske.

Журналисты пишут, что Анатолий Тараненко добровольно перешел на сторону врага еще до полномасштабного вторжения России – в 2021 году.

Военного обвиняют в дезертирстве (ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины) и присвоении военного имущества (ч. 3 ст. 410 УКУ). За это ему грозит до 12 лет заключения.

По данным СМИ, уголовное дело против Тараненко возбудили 29 января 2021 года. Он тогда служил механиком-водителем боевой машины пехоты. Отмечается, что мужчина добровольно оставил украинскую бригаду и перешел на сторону россиян.

Следователи тогда выяснили, что сбежал со своих позиций он 28 января 2021 года. Тогда мужчина охранял командно-наблюдательный пункт и решил добровольно его покинуть, перейти к позициям "днровцев". Те не приобщили его к своим рядам, зато забрали в плен.

После перехода на сторону оккупантов Тараненко рассказывал российским пропагандистам, что в ВСУ его били и отбирали еду, а также обвинял украинских военных в обстрелах Донецкой области. Мужчина утверждал, что "не собирается возвращаться в Украину", а в феврале 2021 года он исчез из информационного пространства.

25 мая во время второго этапа обмена военнопленных в формате "1000 на 1000" Тараненко вернули в Украину. В июне суд в Днепре назначил слушания по существу по делу Тараненко.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов прокомментировал заявления о возвращении в Украину Анатолия Тараненко, которого обвиняют в дезертирстве. По его словам, Украина не имела возможности повлиять на формирование списков для обмена, в частности из-за ограниченного времени на подготовку.

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