Уклонение от мобилизации: в августе правоохранители разоблачили и наказали более полусотни человек

За период с 11 августа до сих пор правоохранители привлекли к ответственности 52 человека по фактам уклонения от военной службы во время действия военного положения. Все они тем или иным образом "работали" в схемах уклонения от мобилизации.

Видео дня

Общая сумма неправомерной выгоды по всем уголовным производствах составляет 6,2 млн грн. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора страны.

В ОГПУ также предоставили соответствующие фото с мест задержаний за указанный период времени.

Сколько взяток было дано

Только за последнюю неделю было разоблачено 25 таких лиц. Это служащие медицинских комиссий, адвокаты, руководители государственных предприятий, отметили в ОГПУ). Сумма неправомерной выгоды только по этим 25 делам составляет 2,5 млн грн. В частности, один миллион взяток был получен за переправку военнообязанных через границу; 855 тыс. грн – за влияние на решение медицинских учреждений относительно пригодности к службе; 635 тыс. грн – за влияние на решение служебных лиц ТЦК.

Из вышеприведенной общей суммы неправомерной выгоды в 6,2 млн грн. подавляющее большинство – 4,2 млн – было предоставлено за незаконную переправку лиц через границу. Еще один миллион был получен взяточниками за влияние на принятие решений о бронировании, снятие с воинского учета, исключение из розыска и тому подобное. И чуть меньше миллиона – за влияние на должностных лиц медицинских учреждений для признания лиц непригодными или ограниченно годными к службе.

Незаконная переправка за границу

Как отмечают в ОГПУ, прокуроры Одесской специализированной прокуратуры задержали одессита, который за 12 тыс. долларов США организовал незаконный выезд военнообязанного за границу.

Прокуроры Западного региона задокументировали получение 7 тыс. долларов США двумя гражданами за переправку лица "зеленкой " – то есть, через границу вне пункта пропуска.

Взяточничество в медицинских учреждениях и ТЦК

В Южном регионе задержана гражданка, которая получила 6 тыс. долларов США за влияние на решение об установлении инвалидности.

В Кропивницком разоблачили секретаря ВВК, которая получила 2 тыс. долларов США за оформление бронирования.

В Белгород-Днестровском на взятке задержали и председателя экспертной комиссии, и членов ВВК, которые за 5,1 тыс. долларов США изготовили документы для установления инвалидности.

Адвокаты в схемах

В Житомире разоблачили адвоката и ее сына, которые за 8 тыс. долларов США обещали повлиять сразу и на ТЦК, и на ВВК для признания лица непригодным.

В Центральном регионе адвокат, врач-травматолог и их сообщники получили 7,5 тыс. долларов США за отсрочку от призыва на основании поддельных документов.

Там же еще один адвокат получил 7,5 тыс. долларов за влияние на служащих ТЦК и командира воинской части для фиктивного призыва.

Другие случаи уклонения

В Оболонском районе Киева правоохранитель и сотрудники ТЦК обнаружили мужчину, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Во время общения гражданин начал агрессивно себя вести и даже укусил полицейского. Этого киевлянина уже отправлено на прохождение ВВК.

А тем временем сотрудники ГБР разоблачили столичного полицейского, который, по информации следствия, организовал схему для уклонистов – перевозил мужчин к границе под видом спецназовцев. Причем для маскировки всех уклонистов даже переодели в форму.

Также в Киеве правоохранители с поличным задержали директора фирмы, которая, по информации следствия, снимала уклонистов из розыска с последующим бронированием в своей компании. Свои услуги злоумышленница оценила в 19 тысяч долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!