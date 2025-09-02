Мобилизация не прекратится даже после прекращения огня: Палиса объяснил, что будет с Силами обороны

Мобилизация в Украине будет продолжаться даже в случае прекращения огня. В течение определенного времени этот процесс будет продлен. Для того, чтобы в остальной части государства жизнь имела такой вид, какой она имеет хотя бы сейчас.

Такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента и полковник ВСУ Павел Палиса во время интервью Суспільному. Он отметил, что, при всем желании, невозможно одновременно уволить всех, кто с 2022 года выполняет свои обязанности и воюет в составе Сил обороны. Потому что должны быть люди, которые придут военным на замену.

"Если все люди, которые начали службу 24 февраля 2022 года, уйдут, их не будет кем заменить. Как бы этого не хотелось, но пока возможности демобилизации нет. Более того, мобилизационные процессы будут продолжаться и после прекращения огня. Потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных Сил выполнять первоочередные задачи", – отметил заместитель Ермака.

Кроме того, Палиса отметил, что должна быть справедливость, а не так, что одни воюют, а другие живут свою жизнь.

"Конечно, мне, как военному, странно и больно смотреть ролики в социальных сетях, на которых видишь, что одни воюют, а другие живут желаемую жизнь. И здесь вопрос и к самим людям, к обществу в целом, к воспитанию. Как решить это? Здесь работа продолжается. Не идет речь о том, что кого-то хотят загнать в вечное рабство", – поделился Палиса.

Он выразил надежду, что вскоре и Министерство обороны, и Генштаб представят свой план.

"За последние четыре месяца в Украине наблюдается устойчивая положительная динамика в плане мобилизации. Хотя она и не такая значительная, как бы нам бы хотелось. Это связано с тем, что сделаны выводы относительно подходов, вопросов учета, оповещения. Там много моментов", – резюмировал свое заявление Палиса.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года в Украине вступили в силу важные изменения для студентов. В частности, для тех, кто учится в вузах, введено базовую общевойсковую подготовку (БОВП).

Как сообщал OBOZ.UA, 4 августа в Минобороны заявили, что в Украине в рамках реформирования системы военной подготовки молодежи и студентов введут цикл подготовки к национальному сопротивлению. К нему будут привлекать украинцев с 14 лет.

В прошлом месяце министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что в одной из областей Украины уже создан полигон для прохождения БОВП студентов. По его словам, объект похож на "четырехзвездочный хостел".

