Работал на врага: задержан предатель, который собирал информацию о сотруднике ТЦК по заказу РФ
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Правоохранители разоблачили молодого человека, который выполнял задания представителей спецслужб РФ за денежное вознаграждение. Кроме сбора информации о работнике ТЦК, он фиксировал объекты критической инфраструктуры и согласился участвовать в диверсиях против военнослужащих.
Сейчас подозреваемый взят под стражу без права внесения залога. О деталях задержания сообщает государственный проект "Хочу к своим".
Фигуранту уже объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. 19-летний уроженец города Марганец Днепропетровской области поддерживал связь с представителями российских спецслужб через Telegram и TikTok. За выполнение поставленных задач он получал вознаграждение, которое перечисляли на криптокошелек.
Установлено, что зимой 2026 года подозреваемый находился в Киеве, где собирал информацию о сотруднике территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он изучал образ жизни военнослужащего, маршруты его передвижения и транспортное средство.
В мае этого года молодой человек согласился выполнять новые задачи кураторов. В частности, речь шла о поджогах автомобилей, которыми пользуются военнослужащие ТЦК и СП в Днепропетровской области.
Кроме того, подозреваемый фотографировал объект железнодорожной инфраструктуры в Никопольском районе и передавал полученные материалы представителям государства-агрессора.
В рамках уголовного производства правоохранители провели неотложные обыски. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и возможных других эпизодов противоправной деятельности.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Разоблачение осуществляли сотрудники контрразведки и следователи УСБУ в Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Харьковщине правоохранители разоблачили 17-летнего студента, которого российские спецслужбы привлекли к корректировке ударов по позициям Сил обороны. Он передавал координаты военных объектов, маскируя свои действия под бытовые передвижения по региону.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!