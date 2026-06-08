Работал на врага: задержан предатель, который собирал информацию о сотруднике ТЦК по заказу РФ

Правоохранители разоблачили молодого человека, который выполнял задания представителей спецслужб РФ за денежное вознаграждение. Кроме сбора информации о работнике ТЦК, он фиксировал объекты критической инфраструктуры и согласился участвовать в диверсиях против военнослужащих.

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Сейчас подозреваемый взят под стражу без права внесения залога. О деталях задержания сообщает государственный проект "Хочу к своим".

Фигуранту уже объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. 19-летний уроженец города Марганец Днепропетровской области поддерживал связь с представителями российских спецслужб через Telegram и TikTok. За выполнение поставленных задач он получал вознаграждение, которое перечисляли на криптокошелек.

Установлено, что зимой 2026 года подозреваемый находился в Киеве, где собирал информацию о сотруднике территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он изучал образ жизни военнослужащего, маршруты его передвижения и транспортное средство.

В мае этого года молодой человек согласился выполнять новые задачи кураторов. В частности, речь шла о поджогах автомобилей, которыми пользуются военнослужащие ТЦК и СП в Днепропетровской области.

Кроме того, подозреваемый фотографировал объект железнодорожной инфраструктуры в Никопольском районе и передавал полученные материалы представителям государства-агрессора.

В рамках уголовного производства правоохранители провели неотложные обыски. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и возможных других эпизодов противоправной деятельности.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Разоблачение осуществляли сотрудники контрразведки и следователи УСБУ в Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Харьковщине правоохранители разоблачили 17-летнего студента, которого российские спецслужбы привлекли к корректировке ударов по позициям Сил обороны. Он передавал координаты военных объектов, маскируя свои действия под бытовые передвижения по региону.

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