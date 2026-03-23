Кремль вывез более 2 млн тонн украинского зерна: кого кормили украденным

В 2025 году Россия незаконно вывезла около 2 миллионов тонн украинского зерна и продавала его в страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы, в частности в Египет. Отмечается, что это не только экономические потери для Украины, но и фактор дестабилизации мирового продовольственного рынка и дополнительное финансирование войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время международной конференции по безопасности. По официальным данным, в 2025 году Россия незаконно вывезла около 2 миллионов тонн украинского зерна.

Речь идет о продукции, которая была собрана на временно оккупированных территориях Украины. Отмечается, что это зерно фактически потеряло украинское происхождение на бумаге, но осталось частью глобального рынка – уже как "серая" или нелегально легализованная продукция.

По словам украинских дипломатов, похищенное зерно активно реализуется на внешних рынках. Основными направлениями стали:

страны Африки;

государства Азии;

регион Ближнего Востока;

отдельные европейские рынки.

Особенно показательно, что около 40% поставок пришлось на Египет – одного из крупнейших импортеров зерна в мире. Такие поставки позволяют России не только получать прибыль, но и укреплять свои позиции на глобальном продовольственном рынке.

Отдельное внимание дипломаты уделяют ситуации в Черноморском регионе. Из-за военных действий Россия фактически превратила Черное море в опасную зону для судоходства. Постоянные атаки на портовую инфраструктуру Украины:

затрудняют экспорт легального зерна;

нарушают логистические цепи;

создают дополнительные риски для мировых рынков продовольствия.

В результате страдают не только украинские аграрии, но и страны, которые зависят от импорта зерна. По словам Андрея Сибиги, речь идет не только об экономических потерях Украины. Похищенное зерно становится источником финансирования войны.

Фактически Россия получает валютные поступления, усиливает свое присутствие на новых рынках и использует продовольствие как геополитический инструмент влияния. Украина отмечает, что стабильность мировых продовольственных рынков напрямую зависит от безопасности в Черноморском регионе.

Важную роль в этом могут сыграть – Турция, как ключевой игрок в контроле морских путей. А также Молдова и Румыния, как партнеры в обеспечении региональной безопасности. Отдельно подчеркивается необходимость деоккупации Крыма, который Россия использует как военную базу для контроля над морем и логистикой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские угольные компании за год получили более 408 млрд рублей убытков, а отрасль переживает худший кризис с 1990-х годов. При добыче 429 млн тонн угля каждая тонна принесла в среднем около 951 рубля убытка, что означает, чем больше угля добывается, тем большими становятся финансовые потери.

