'Тариф' достигал 24 тыс. долларов: СБУ и Нацполиция ликвидировали десять схем для уклонистов в разных регионах Украины. Фото

Правоохранители задержали организаторов десяти схем уклонения от мобилизации, которые действовали сразу в нескольких областях Украины. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов они изготавливали фиктивные медицинские документы, помогали сняться с розыска или организовывали незаконный выезд за границу.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Операции проводили совместно с Национальной полицией.

Винницкая область

Самую большую схему разоблачили в Винницкой области. Врач-невропатолог областной больницы вместе с сыном – врачом-ортопедом – подделывали справки об инвалидности для военнообязанных. По предварительным подсчетам, таким способом они незаконно заработали около 9 млн грн. Также в регионе задержали военнослужащего-контрактника, который за деньги пытался переправить мобилизованного в непризнанное Приднестровье вне официальных пунктов пропуска.

Черновицкая область

На Буковине киберспециалисты СБУ разоблачили группу из 12 человек, которые в чатах мессенджеров публиковали геолокации территориальных центров комплектования и полиции. В созданном ими интернет-сообществе регулярно распространяли информацию о местах работы военных и правоохранителей, что, по данным следствия, приводило к срыву мобилизационных мероприятий.

Киевская область

На Киевщине правоохранители задержали двух организаторов канала нелегального выезда мужчин в страны Евросоюза. Их разоблачили во время получения взятки за "трансфер" из Белой Церкви до западной границы.

Житомирская область

В Житомирской области подозрение получили чиновник Министерства обороны и его сообщник, которые через связи в ТЦК безосновательно снимали военнообязанных с розыска.

Львовская область

На Львовщине правоохранители задокументировали несколько схем. Среди задержанных – заведующая отделением диагностического центра, которая вместе с медсестрой брала взятки за установление призывникам III группы инвалидности. Кроме этого, разоблачены председатель и члена военно-врачебной комиссии, которые оформляли фиктивные диагнозы для снятия мужчин с воинского учета.

Во Львове задержали мужчину, который предлагал уклонистам выезд за границу под видом экспедиторов международных рейсов. А в Яворовском районе разоблачили еще одного фигуранта, который продавал поддельные справки о сердечных заболеваниях.

Закарпатская область

На Закарпатье задержан житель Чопа, который организовывал переправку военнообязанных через реку Тиса в страны Евросоюза. Для пересечения водной преграды он проводил инструктаж и обеспечивал клиентов спасательными жилетами, надувными лодками, веслами и гидрокостюмами.

Фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за препятствование деятельности ВСУ, незаконную переправку лиц через государственную границу, служебный подлог и получение неправомерной выгоды. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители остановили еще семь схем заработка на "уклонистах", организаторы которых работали в Киеве и Киевской, Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях. За суммы от 5 до 21 тысячи долларов США "дельцы" предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или же убежать за границу вне пунктов пропуска.

