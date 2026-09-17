Тайно снимала локации на камеру: СБУ задержала агентку РФ, которая готовила обстрел Днепра

В Днепре Служба безопасности Украины задержала 17-летнюю местную жительницу, которую российские спецслужбы завербовали для сбора данных об украинских военных объектах. Согласно материалам дела, собранные ею сведения должны были помочь РФ подготовить новую серию ракетно-дроновых ударов по областному центру.

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Об этом сообщили в СБУ. Военная контрразведка разоблачила девушку ещё на начальном этапе её подрывной деятельности, задокументировала её действия и задержала по месту жительства.

Согласно материалам дела, несовершеннолетняя должна была собирать координаты подразделений ВСУ и Нацгвардии, расположенных в Днепре. Российские спецслужбы планировали использовать эти данные для подготовки новой серии комбинированных ударов.

Как установило расследование, российские спецслужбы вышли на девушку через Telegram-каналы, где предлагали "легкие" заработки. После вербовки она пешком обходила город и незаметно фотографировала локации, которые, по её мнению, использовали украинские военные.

Собранные сведения девушка отправляла куратору из РФ через мессенджер — фотографии и скриншоты Google Maps с отметками потенциальных "целей".

Во время обыска у нее изъяли смартфон. На устройстве правоохранители обнаружили разведывательные снимки и координаты украинских объектов.

Следователи СБУ сообщили девушке о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о перемещении, движение или расположение ВСУ и других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, совершенное в условиях военного положения.

Расследование продолжается. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. В то же время правоохранители решают вопрос о дополнительной квалификации её действий как государственной измены.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области СБУ задержала российского агента, который готовил теракт возле административного здания одного из государственных учреждений в Измаиле. По данным следствия, мужчина согласился за деньги сотрудничать с российскими спецслужбами и начал собирать самодельное взрывное устройство.

Его разоблачили ещё до совершения теракта — фигуранта задержали в квартире, когда он заканчивал сборку взрывчатки.

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