Свастика, скриншот карты и мемы с Фарион: в суде обнародовали данные, которые нашли в телефоне подозреваемого Зинченко. Фото

Во Львове 26 июня состоялось еще одно заседание по делу Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион 19 июля 2024 года. В зале суда показали материалы с телефона Зинченко после задержания. На устройстве нашли картинки с нацистской и российской символикой, а также мемы с погибшей.

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Кроме того, на телефоне Зинченко были скриншоты с улиц, где работала и жила Фарион. Об этом сообщает Общественное.

В частности, есть фото карты с расположением НУ "Львовская политехника", где работала Фарион, сквера Юра, проспекта Черновола, части ул. Замарстыновской, ул. Белогорща, Струмок, Масарика,3, где проживала языковед, Клепаривская, Варшавская, Малоголосковская, Сосюры.

Также на устройства обвиняемого есть фото с логотипом ФСБ РФ и с нацистской символикой: со свастикой, Гитлером, солдатами времен Третьего Рейха.

Сам Зинченко объяснил, что эти фото являются шуточными, и они "высмеивают пророссийскую позицию".

Кроме того, следователи нашли в смартфоне мем с Ириной Фарион, который был загружен 25 июля 2024 года, уже после ее убийства.

Также в телефоне нашли фотографию языковеда с чернокожим мужчиной в вышиванке.

Кроме того, у него обнаружили изображения с российскими "Z", с георгиевской лентой и картинку с неонацистскими лозунгами.

"В моем телефоне есть много фотографий других идеологических движений и есть те, которые наоборот высмеивают пророссийскую позицию", — прокомментировал Вячеслав Зинченко.

Было также найдено фото оружия.

Прокурор в зале суда зачитал переписку, которую получило следствие. Под ником "Параноик", как утверждается Зинченко, договаривается о приобретении пистолета "Stalker 2914" у пользователя под ником "Алек" и покупает его. Цена – 3100 грн.

Кроме того, он зачитал заметки с телефона Зинченко, очевидно из определенных источников, относительно слежки за объектами и того, как не быть пойманным, а также список необходимых для этого вещей.

Также в телефоне Вячеслава обнаружили досье на Филатова, Стерненко и Корбана.

Суд объявил перерыв до 21 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании 27 мая адвокаты подозреваемого Вячеслава Зинченко заявили, что на одном видеодоказательстве, снятом во Львове, одновременно видно "двух Зинченко", то есть двух разных лиц. А в части записей с камер наблюдения якобы есть противоречия со временем.

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