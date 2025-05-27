'В кадре одновременно два Зинченко': в суде просмотрели видео с подозреваемым в убийстве Фарион на улицах Львова

В Шевченковском районном суде Львова 27 мая на новом заседании по делу убийства языковеда Ирины Фарион адвокаты подозреваемого Вячеслава Зинченко заявили, что на одном видеодоказательств, снятом во Львове, одновременно видно "двух Зинченко", то есть двух разных лиц. А в части записей с камер наблюдения якобы есть противоречия со временем.

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Как передает "Суспільне", заседание началось с опозданием, в 10:48. Участие приняли трое адвокатов (Юрий Немировский, Игорь Сулима, Владимир Вороняк) и двое прокуроров (Елена Данилов и Дмитрий Петлеваный). В зале находилась София Особа, дочь погибшей.

Сторона защиты "протестовала" против некоторых доказательств, приобщенных к делу (в частности, выводов эксперта от 21 августа 2024 года о результатах исследования образцов ДНК Зинченко).

Также возник вопрос, как просматривать видео, снятые дома у Зинченко в Днепре: в открытом или закрытом режиме.

Дочь Фарион настаивала на первом варианте. "Когда показывали кровь моей мамы, все были. Когда показывали труп, когда были волосы в крови, то показывали. А теперь, когда хотим посмотреть видео, когда задерживали обвиняемого Зинченко, почему-то мы переносим и хотим рассмотреть позже. Я бы просила рассмотреть это видео сейчас", – заявила Особа. Однако судьи решили вернуться к этим видео позже, а вместо этого рассмотреть 27 из 30 томов дела.

Прокурор предложил посмотреть кадры со львовских камер наблюдения. Эти файлы он сохранил на собственной флешке, из-за чего адвокаты подозреваемого выступили с протестом. Суд не согласился с аргументами стороны защиты и начал просмотр.

На заседании показали материалы с камер наблюдения за 9 июля 2024 года (за 10 дней до убийства). В частности, с Зинченко на железнодорожном вокзале Львова, кадры того, как он направлялся к общественному транспорту и сел на трамвай №6.

Также камеры сняли парня на остановке напротив СИЗО, улице Менцинского, возле Львовской оперы, улице Театральной (где он арендовал квартиру), на почте.

Адвокат Вороняк утверждал, что на этих роликах он "не видит никаких мер конспирации и подготовки к совершению какого-либо преступления".

После 50-минутного перерыва были продемонстрированы и другие ролики. Правозащитник подозреваемого Немировский начал утверждать, что на кадрах с улицы Театральной якобы не Зинченко, а другой человек "в других шортах и кепке, который всегда ходит за обвиняемым".

"Это лицо, которое мы видели на предпоследнем файле, на протяжении всей съемки, с 9 по 21 июля, перемещается за Зинченко... Хочу обратить внимание, что это второй субъект, который снимается, фиксируется видеофайлами, которые использует обвинение. Зинченко три раза менял жилье в течение этого периода и каждый раз, когда переезжал Зинченко, через некоторое время в это же помещение перемещалось и это лицо", – утверждал Немировский.

Он считает, что на записях зафиксированы разные люди. "Первый – это человек в красной футболке, в шляпе и тактических или велосипедных очках. Этот человек крутится всегда вокруг [улицы] Масарика. Второй человек – с очень пышной прической, с шортами с прямой полоской, в белых носках и с рюкзаком с розовой лентой сзади. И третье лицо всегда ходит в кепке, при чем она всегда закрывает все лицо. Не носит носков и ходит с рюкзаком с белой полоской сзади. Эти лица пересекаются в течение одних суток, которые обвинение фиксирует как перемещение Зинченко. И они воспринимаются обвинением как одно лицо", – продолжил адвокат.

Также он заявил о противоречиях со временем записи видео. Якобы из-за этого получается, что "Зинченко одновременно был в разных местах Львова".

"После того, как я это объявил в суде, обвинение (тогда следствие) очень резко отреагировало и сделало такое порочное действие – шесть допросов в течение четырех часов владельцев камер, которые написаны под копирку. Владельцы написали "моя камера опаздывает на 40 минут" или "Спешит на 40 минут". Это, я так понимаю, происходило под диктовку того майора, который бегал по Львову и за четыре часа шесть допросов провел", – сказал Немировский.

Также он уверяет, что на одном из файлов, который пока в суде не демонстрировали, есть якобы "два Зинченко", которые идут по разным сторонам одной улицы.

"И есть файл, где на несколько секунд видно лицо этой "кепки". И видно, что это не похоже на Зинченко", – убеждал защитник.

Адвокат Сулима добавил, что в квартире обвиняемого во время обыска нашли и изъяли белые носки, шорты с белыми прямыми лампасами и футболку. А других вещей – шортов с белыми лампасами в форме козырька и кепки не нашли.

"Я понимаю, что это пока не подтверждено. Но со стороны защиты видно, что был еще кто-то, кто по крайней мере манипулировал или где-то был в поле зрения. Моего подзащитного привязывают к тем событиям или к тому временному промежутку, в котором он фиксируется", – сказал Сулима.

После этого сторона обвинения заявила, что камеры сняли, как подозреваемый дважды совершил маршрут в лес – 10 и 11 июля. Сторона защиты отрицала, что Зинченко посещал лес. Видео не открылось. В заседании объявили перерыв до 28 мая.

Как ранее писал OBOZ.UA, Вячеслав Зинченко был задержан в Днепре по месту жительства в июле прошлого года, и с тех пор он находится под стражей. Ирина Фарион была убита 19 июля 2024-го.

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