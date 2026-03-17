Судебные слушания по делу о мошенничестве Задираки перевели в закрытый режим – медиа

Коростенский горрайонный суд Житомирской области закрыл для общественности доступ к рассмотрению дела о мошенничестве в особо крупных размерах, в результате которого незаконным способом было изъято 1,3 тыс га земли в Малинском районе.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на издание kp.ua.

Журналисты пишут, что ключевой фигурант дела – бывший топ-чиновник Государственной продовольственной зерновой корпорации Андрей Задирака – сейчас находится в Греции, откуда включался в судебное заседание онлайн. Несмотря на открытость заседаний для общественности и отсутствие государственных тайн, во время заседания 10 марта судья запретила видеофиксацию журналистам, которые прибыли для съемок материала о рассмотрении дела, говорится в материале.

Издание напоминает, что производство №62023000000000193 по мошенничеству с землями Малинской территориальной общины открыли еще в марте 2023 года. Следователи Государственного бюро расследований выяснили, что в 2019 году Андрей Задирака и его сообщники решили завладеть 47 земельными участками общей площадью около 625 га, ранее принадлежавших расформированному еще в середине 2000-х сельхозкооперативу "Морозовский" в Малинском районе Житомирской области.

"10.03.2023 Задираке письменно сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, а также ряде других преступлений, за которые ему "светит" 12 лет тюрьмы. Однако на допрос он так и не явился, потому что с июля 2022 года находился в Греции. Следователи обнаружили, что Задирака пользовался нотариальными услугами в украинском консульстве в Салониках, а государственную границу по непонятным основаниям пересек на молдавском участке. Уже через неделю после объявления подозрения экс-чиновника ГПЗКУ объявили в международный розыск", - сказано в материале.

Как отмечает УНИАН, параллельно с уголовным процессом прокуратура инициировала возвращение самих участков под юрисдикцию общины через хозяйственный процесс. Благодаря окончательному решению Верховного суда, совокупно было возвращено 50 участков на 1350 га совокупной стоимостью более 660 млн грн.

В суд в Коростене дело передали после того, как судьи в Овруче и в Народичах взяли самоотвод, что сделало формирование коллегий невозможным. Адвокаты Задираки попытались продавить через суд отмену ареста на его имущество – несколько квартир, автомобилей, земельных участков. Однако это решение отменить не удалось. Зато корпоративные права СПК "Морозовский", ООО "Морозовский-земля", ООО "Агропаладиум-Плюс", ООО "Хочинское", ООО "Хмельник-Агро", СООО "Полесье", ООО "Острожская зерновая компания", к которым имеет отношение Задирака, до сих пор значатся за ним в реестрах.

Издание отмечает, что через три года после объявления подозрения, 10 марта 2026 года состоялось первое полноценное заседание по делу, когда стороны должны были бы начать выдвигать аргументы, в частности, сторона обвинения должна была озвучивать доказательства вины Задираки и его сообщников. "Вместо этого судья приняла решение, что видеофиксация и присутствие журналистов в зале для информирования общества о ходе судебного разбирательства являются нежелательными", - говорится в статье.

"На фоне многочисленных расследований не только о деле "Морозовского", но и о прямой причастности бизнес-партнеров Задираки к бизнесу не просто с россиянами на оккупированных территориях Луганской области, которые заплатили 30 млн рублей налогов в российский бюджет, а с приближенными к российской разведке пропагандистами, к другим рейдерским захватов земель на Житомирщине по аналогичным схемам, закрытие судебного разбирательства для общественности является по меньшей мере противоречивым решением", - считают авторы.

По их мнению, такое решение играет на руку Задираке, поскольку позволяет по сути затягивать слушания. Кроме того, Задирака уже начал активную распродажу активов и, вероятно, вывод средств на свои счета за рубежом.

"Поскольку справедливый приговор по уголовному делу о мошенничестве, злоупотреблении влиянием и хищении имущества территориальной общины фактически может быть указателем для расследования и других схем и злоупотреблений Задираки, крайне важно осуществлять рассмотрение такого дела открыто. Это даст возможность общественности иметь доступ и к фактам из материалов следствия, и к аргументам стороны защиты, даже несмотря на то, что сам обвиняемый при неустановленных обстоятельствах сбежал в Грецию", - говорится в материале.