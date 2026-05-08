Суд признал необоснованными претензии НАПК к декларации посла Корнийчука

Шестой апелляционный административный суд (ШААС) оставил в силе основную часть решения суда первой инстанции, которым признаны противоправными и отменены выводы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по декларации посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

Видео дня

Об этом говорится в соответствующем постановлении суда от 6 мая 2026 года.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу НАПК на решение Киевского окружного административного суда от 17 декабря 2025 года, который удовлетворил иск дипломата в полном объеме. Спор касался справки о результатах полной проверки декларации Корнийчука за 2021 год.

"В судебном заседании представитель НАПК сообщил о сомнениях относительно законности происхождения денежных активов возникли только относительно наличных средств задекларированных истцом в 2020 году и которые были получены декларантом еще задолго до назначения его на должность. Исследовав имеющуюся в материалах дела Справку от 22.10.2021 № 685/21 о результатах проведения полной проверки декларации лица и справку 2020 года, суд фактически подтвердил, что по результатам полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, ежегодной 2020 года, представленной Корнийчуком Е.В., установлено отсутствие признаков правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и ст.366-2 Уголовного кодекса Украины. Недостоверных сведений, признаков незаконного обогащения и признаков необоснованных активов также не установлено".

В то же время уже в справке по проверке за 2021 те же обстоятельства относительно заработанных средств до назначения на должность определены НАПК, как недостоверные сведения.

Как установил суд, исследованные обстоятельства свидетельствуют о необоснованности выводов НАПК по декларированию истцом недостоверных сведений, поскольку фактически истцом были допущены лишь неточности, которые не свидетельствуют о намерении скрыть информацию", – указано в постановлении.

Суд подтвердил правомерность действий Корнийчука при указании стоимости земельного участка, полученного по наследству. Посол выбрал отметку "Неизвестно", поскольку оценка имущества не проводилась. Суд согласился, что в таком случае дипломат действовал по закону, который требует указывать стоимость только тогда, когда она известна субъекту декларирования.

Кроме того, суд признал ошибочной методологию НАПК, которая при повторной необоснованной проверке доходов за период с 1998 до момента назначения декларанта на должность не учитывала инфляционные процессы, что привело к искажению экономических показателей.

Суд также подтвердил правомерность отмены выводов НАПК относительно недостоверности сведений о коллекции часов. Суд отметил, что они были приобретены еще до начала государственной службы, и НАПК безосновательно поставило под сомнение их наличие.

"Наличие в справке выводов, ставящих под сомнение достоверность задекларированных сведений, фактически лишает лицо состояния правовой определенности... и вызывает реальные негативные последствия для репутации", – констатировала коллегия судей.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия (6 мая 2026 года) и может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения путем подачи кассационной жалобы в Верховный Суд.