Суд принял новое решение относительно Галущенко: изменили ли размер залога

Высший антикоррупционный суд принял новое решение по делу бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко. Обвиняемому в коррупции экс-чиновнику продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Видео дня

В качестве альтернативы суд оставил залог в размере 200 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Подробности дела

Следователь судья ВАКС принял решение продлить бывшему министру энергетики срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Также Галущенко предлагают альтернативу – заплатить 200 млн грн залога и выйти из СИЗО. Однако даже в случае внесения суммы на него возлагается ряд процессуальных обязанностей.

Таким образом в случае неуплаты залога Галущенко пробудет в СИЗО минимум до 15 июня 2026 года. Под стражей бывший член правительства находится с 15 февраля. Его задержали сотрудники НАБУ и САП при попытке пересечь государственную границу.

Что предшествовало

17 февраля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко, которого подозревают в причастности к масштабной схеме отмывания средств через офшорные компании. Его отправили под стражу на 60 дней. Альтернативой суд определил залог в 200 млн гривен.

Кроме того, Галущенко обязали воздержаться от общения с Тимуром Миндичем, Александром Цукерманом, Игорем Миронюком и Дмитрием Басовым – фигурантами дела "Мидас" о хищениях в сфере энергетики.

Ранее сообщалось, что подсудимый экс-министр энергетики Герман Галущенко утверждает, что обучение его детей в элитном швейцарском колледже оплатил его кум. Все они довольно одиозные личности, среди которых – бывший помощник госизменника Деркача и два непубличных бизнесмена, один из которых находится под санкциями США.

Также сообщалось, что одним из главных организаторов схемы по легализации $100 млн, известной из расследования"Мидас" (т.н. пленки Миндича) о коррупции в энергетике, был гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китса и Невиса Айвар Омсон. Кроме того, он оказался причастен и к каналам влияния РФ на Украину – мафии, пророссийских олигархов и телеканалов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!