Суд освободил Шуфрича из-под стражи: какие обязательства на него возложены

Шевченковский районный суд в Киеве 16 апреля изменил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу и отпустил его из-под стражи. Ему избрали круглосуточный домашний арест в Киевской области с рядом процессуальных обязательств.

Информация о решении суда поступила из зала заседания. Ее передал корреспондент Watchers, который находился в суде во время оглашения решения. В сообщении указано, что суд определил перечень ограничений, которые должен соблюдать обвиняемый.

Условия ареста

Шуфрич обязан круглосуточно находиться по месту регистрации, за исключением случаев получения медицинской помощи или пребывания в укрытии во время воздушной тревоги. Также он должен носить электронный браслет контроля, сдать документы для выезда за границу и прибывать в суд и следствие по первому требованию.

Отдельно суд запретил ему контактировать со свидетелями по делу. Такие ограничения применяют, чтобы обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого. И, как часто бывает в подобных решениях, контроль за выполнением возлагается на соответствующие органы.

Обстоятельства дела

Напомним, Нестор Шуфрич находился под стражей с сентября 2023 года. Позже суд определил альтернативу в виде залога более 33 млн гривен, однако она не была внесена. По словам защиты, это связано с действием персональных санкций, из-за которых банки блокируют финансовые операции.

Обвинение касается финансирования действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя, захват власти и изменение границ территории Украины. Кроме этого, Шуфричу инкриминируют государственную измену.

По данным следствия, после оккупации Крыма Шуфрич и его экс-помощник Вячеслав Черепаня организовали перерегистрацию недвижимости в Симеизе по законодательству РФ. Речь идет о доме и земельном участке, которые депутат приобрел в 2013 году через подконтрольные структуры и доверенных лиц.

Дополнительные обвинения

В 2016 году для охраны имущества, по данным следствия, было организовано заключение договора с незаконным военизированным формированием – ФГУП "Охрана" Росгвардии по Республике Крым. В дальнейшем, как отмечают правоохранители, происходила передача и перечисление средств Росгвардии, которая участвует в войне против Украины. Общая сумма выплат за охрану составила более 648,7 тысячи российских рублей.

Кроме этого, депутата подозревают в возможной вербовке ФСБ РФ. По версии следствия, он выполнял задание бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича, который в 2014 году выехал в Москву.

Также утверждается, что Шуфрич в публичных выступлениях и интервью распространял тезисы государства-агрессора и осуществлял подрывную деятельность против Украины. При этом ни Шуфрич, ни Черепаня вины не признают.

Как сообщал OBOZ.UA, в Службе безопасности Украины объяснили, что Нестор Шуфрич может выполнять полномочия народного избранника. Но делать он это может только дистанционно, физически подозреваемый нардеп останется в следственном изоляторе .

19 ноября, суд продлил ему меру пресечения без альтернативы залога.

