Сначала мужчину затолкали в бус, а потом выбросили возле мусорника: двое военнослужащих ТЦК получили подозрения

В Днепре двое военнослужащих территориального центра комплектования получили подозрения после инцидента с мужчиной, которогосилой посадили в служебный автомобиль, а затем оставили без помощи, когда ему стало плохо. Пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Следствие установило, что на момент происшествия трое военнослужащих проходили службу в одном из областных ТЦК и самостоятельно осуществляли мероприятия по оповещению и уточнению военно-учетных данных.

По данным правоохранителей, рано утром они заметили на безлюдной улице мужчину мобилизационного возраста. Подойдя под предлогом проверки документов, военные не стали ждать ответа и, как утверждает следствие, силой затолкали его в микроавтобус.

Когда мужчина находился в машине, по данным следствия, на него давили и запугивали. Впоследствии его самочувствие резко ухудшилось. Несмотря на это, вместо оказания медицинской помощи, военнослужащие вывезли пострадавшего и оставили его возле мусорника.

"Вместо того, чтобы оказать помощь и отвести в больницу – сообщники вытолкали беспомощного мужчину из авто на землю возле свалки, а сами убежали. При этом один из военных находился в должности стрелка-санитара и должен был принять меры для помощи мужчине", – сообщили в пресс-службе.

После того как пострадавшего нашли, его доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Вскоре после инцидента двое военнослужащих перевелись в другие воинские части, а третий продолжил службу в ТЦК.

Сейчас двум фигурантам сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека (часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, стрелку-санитару инкриминируют оставление в опасности (часть 3 статьи 135 УКУ).

В отношении третьего военнослужащего продолжается подготовка к вручению подозрения. По состоянию на момент публикации, продолжается следствие.

