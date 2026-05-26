'Улучшали' статистику: разоблачены должностные лица ТЦК, которые фиктивно 'мобилизовали' умерших и заключенных

Правоохранители в Украине разоблачили должностных лиц территориальных центров комплектования, которые занимались фиктивной "мобилизацией" умерших и осужденных лиц. Таким образом в "бумажную армию" злоумышленники привлекли 267 человек.

Сейчас всем участникам объявлено о подозрении. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

"Разоблачены три должностных лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые занимались "бумажной мобилизацией". Чтобы отчитаться об "успешном" выполнении плана, они придумывали мобилизованных, которых на самом деле не существовало", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, должностные лица военкоматов, которые имели законный доступ к государственному реестру "Оберіг", использовали личные электронные ключи для входа в систему и вносили в учетные карточки военнообязанных ложные данные.

В частности, для искусственного улучшения статистики в перечень "мобилизованных" включали умерших, осужденных, лиц с правом на отсрочку или специальным учетом, граждан, которые уже проходят службу или учатся в военных заведениях, а также тех, кто по возрасту не подлежит призыву.

Кроме изменений в электронном реестре, чиновники оформляли фиктивные поименные списки якобы уже призванных военнослужащих, которые фактически никогда не были мобилизованы, и передавали эти поддельные документы в областные ТЦК и СП для отчетности.

Случаи фиктивного призыва в двух регионах Украины

Так, на Закарпатье, в Мукачевском РТЦК, 49-летний полковник, начальник военкомата, за период январь–март 2026 года фиктивно "мобилизовал" 162 человека. Его 37-летний заместитель в звании майора за это же время добавил к фейковой статистики еще 108 граждан.

Подобный случай зафиксирован в Золочевском РТЦК на Львовщине, где 41-летний подполковник, временно исполнявший обязанности руководителя, в ноябре–декабре 2025 года "призвал" 6 человек, которые на самом деле уже проходили службу по контракту в Военном госпитале Нацгвардии Украины и других подразделениях.

Какое наказание грозит

Сейчас всем трем фигурантам сообщено о подозрении. По решению суда, полковник из Закарпатья и его заместитель-майор взяты под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,9 млн грн и 3,3 млн грн соответственно.

Подполковнику со Львовщины также избрана мера пресечения в виде залога 121,1 тыс. грн.

"Следствие продолжается. Устанавливаем полный круг причастных лиц, проверяем другие регионы на аналогичные схемы", – подчеркнул Кравченко.

