Власти используют разработку российских спецслужб для преследования пятого президента Петра Порошенко.

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Об этом говорится в журналистском расследовании "Прямого" канала.

В частности, авторы проанализировали материалы, опубликованные ГБР по так называемому делу о "флешке с чемоданами денег" и сотрудниках УГО.

Новое так называемое дело базируется на смонтированном видео, переданном предателем, депутатом-приспешником Медведчука Тарасом Козаком, который сейчас скрывается за пределами Украины.

Адвокат Порошенко Илья Новиков подчеркнул, что эта видеозапись так и не была представлена ​​в суде.

"Мы требуем, чтобы его (видео. – Ред.) показали полностью, что им пока неудобно. Они этого не хотят, потому что понимают, что они просто спалятся. Ведь если вы берете в качестве инструмента давления на оппозицию флешку от ФСБ, то там чуть ли не такими заглавными буквами "ФСБ продакшн", – отметил он.

"Это нормальная спецоперация – ФСБ выполняет свою работу. Проблема в том, что ГБР делает работу ФСБ. Их не беспокоит, как общество воспринимает эту ситуацию. Исполнителей проблемное происхождение этого видео не беспокоит, потому что они понимают, что их сверху прикрывают", – отмечает Новиков.

Политический эксперт Виктор Уколов заметил, что источник происхождения флешки с записью однозначно указывает на российский след.

"Это же очевидно – флешку передал один из адвокатов Медведчука и Казака, то есть это абсолютно российский след. Я не знаю мотивы Медведчука, почему он это сделал. Возможно, есть помимо каких-то интересов в России в данном случае еще и личный мотив. Возможно, он таким образом хотел отблагодарить за то, что его отпустили в россию. И отпустил его Владимир Зеленский. Вот теперь расплатились, передали видео, которое якобы компрометирует пятого президента Порошенко", – сказал он.

"Это российская технология. Совпали интересы. В 2019 году директор "Эха москвы" Венедиктов сказал, что для путина подходит любой кандидат в президенты, который бы выиграл выборы, только не Порошенко. Потому что россия заинтересована в том, чтобы в Украине был слабый президент и был хаос. Именно поэтому россия не заинтересована, чтобы Порошенко снова стал президентом", – говорит Уколов.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федына отметила, что использование материалов, полученных от российской ФСБ, в материалах следствия свидетельствует о сотрудничестве украинских властей со спецслужбами страны-агрессора.

"Это надо быть последней гнидой, чтобы какие-то официальные доказательства, которые принесли государственные изменники, лишенные украинского гражданства, брать за реальную документацию, брать как фактаж для преследования. Если они уже это взяли – это значит, что они вместе с путиным, по сути, работают на уничтожение лидера оппозиции и потенциального конкурента на выборах", – сказала депутат.

"Можем заключить, что выборы Зеленский уже планирует. Он идет на второй срок и он такими делами зачищает себе предвыборное поле, чтобы у нас был выбор – выбирать Зеленского или Зеленского, потому что больше некого выбирать", – считает она.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз отметил, что украинские власти используют методы, похожие на метод российских спецслужб в преследовании оппозиции.

"Это продолжение истории, когда сменилась власть в 2019 году, началось формирование команды из одиозных людей. В первую очередь и риторика, когда преследовали наших генералов, патриотов, та же Маруся Зверобой, София Федына, Татьяна Черновол – тогда чувствовалось, что есть калька на столе у ​​команды Зеленского, которая четко отражает действия российских властей", – отметил он.

Дипломат, телеведущий и блогер Дмитрий Чекалкин подчеркнул, что преследование Порошенко преследует цель также и подрыв внутреннего единства внутри Украины, в котором заинтересована россия.

"Кто сегодня те 5-6 менеджеров, о которых все время говорит Зеленский? Это же те же агенты российского влияния, которые были в команде Януковича. Кто такой Татаров? Кто такой Шурма? Кто такой Подоляк? И кто такой Ермак? Это же бывшие сотрудники команды Януковича.

К сожалению, сегодня деятельность ГБР, которое сегодня уже расшифровывают как "бюро репрессий", а не расследований, свидетельствует, что это один из крупнейших диверсионных актов, который можно было вообще извлечь для того, чтобы взорвать внутреннее единство", – подчеркнул он.