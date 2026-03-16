Смертельное ДТП на Прикарпатье: военный в СЗЧ наехал на двух девушек, одна погибла на месте. Фото

В воскресенье, 15 марта, вечером на Прикарпатье произошла трагедия. В селе Заречье Делятинской территориальной громады военный, который самостоятельно оставил свою часть, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла несовершеннолетняя девушка.

Видео дня

Правоохранители Ивано-Франковской области оперативно в течение часа разыскали водителя, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в полиции области.

"15 марта около 19:00 в полицию поступило сообщение о ДТП в селе Заречье Делятинской территориальной громады. Полицейские предварительно установили, что на одной из улиц населенного пункта неустановленный автомобиль допустил наезд на двух девушек-пешеходов, которые двигались по краю проезжей части дороги, после чего водитель скрылся с места ДТП", – говорится в сообщении.

К сожалению, в результате аварии 17-летняя местная жительница погибла на месте, а ее 23-летняя сестра получила телесные повреждения и каретой скорой медицинской помощи была доставлена в больницу.

Отмечается, что благодаря первоочередным розыскным мероприятиям полицейские в течение часа разыскали транспортное средство и виновника аварии по месту жительства.

Им оказался 29-летний военнослужащий. Кроме того, полицейские установили, что он находится в розыске, поскольку самостоятельно покинул воинскую часть. Сейчас продолжаются следственные действия.

Накануне стало известно о том, что в Ровенском районе вечером 14 марта автомобиль с супругами съехал в водоем вблизи села Ходосы. Водитель не справилась с маневром во время движения задним ходом. Мужчина и женщина погибли на месте.

Также сообщалось, что на Киевщине от полученных в ДТП погиб военный из Броваров, участник АТО, офицер Алексей Шаповалов. Смертельная авария, которая также унесла жизнь известного эколога Владимира Борейко, произошла в Обуховском районе 12 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 12 марта, в результате ДТП в Обуховском районе Киевской области на 67 году жизни погиб известный украинский эколог Владимир Борейко. По предварительной информации, автомобиль, в котором он ехал, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!