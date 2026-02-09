Сливал врагу данные о Силах обороны и ТЭЦ-5: в суд передали дело предателя из Харькова

В Харькове прокуроры передали в суд дело предателя, который поддерживал действия РФ и сливал информацию врагу о размещении Сил обороны и ТЭЦ-5. Россияне завербовали мужчину во время его поездки на территорию страны-агрессора.

Об этом сообщает проект "Хочу жить". Злоумышленнику светит пожизненное пребывание под стражей.

"Прокурорами Харьковской областной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Харькова по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Детали дела

По информации следствия, перед судом предстанет мужчина, мать которого ранее подозревали в организации теракта против ветерана ВСУ. После задержания женщины ее сын выехал в Российскую Федерацию и некоторое время находился в Московской области.

Там его и привлекли к сотрудничеству российские спецслужбы, после чего предатель вернулся в Харьков для выполнения разведывательных задач. В обмен ему пообещали дальнейший выезд в РФ и помощь с поступлением в российский вуз.

Вернувшись домой, обвиняемый начал выполнять инструкции кураторов, собирая данные о местах расположения личного состава и военной техники Сил обороны Украины в городе и окружающих населенных пунктах.

Полученную информацию он передавал представителям российских спецслужб через Telegram в виде географических координат с пояснительными сообщениями. По версии следствия, эти сведения могли использоваться для подготовки и корректировки ударов по позициям украинских военных.

"Кроме того, обвиняемый передавал информацию о состоянии объекта энергетической инфраструктуры – ТЭЦ-5. Также он получал задание отслеживать, идет ли дым из котельных в Харькове, с целью дальнейшего планирования обстрелов для оставления гражданского населения города без отопления", – указано в сообщении.

По имеющейся информации, в частном общении с представителями РФ мужчина распространял антиукраинские утверждения, в частности возлагал ответственность за полномасштабное вторжение на жителей западных регионов Украины и заявлял, что войска РФ не обстреливают гражданское население.

Жителя Харькова задержали в ноябре 2025 года, с тех пор он находится под стражей. Рассмотрение дела будет проходить в Салтовском районном суде Харькова.

"Максимальное наказание, которое ему грозит, – пожизненное лишение свободы", – говорится в сообщении.

