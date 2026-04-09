'Следы' ведут в Москву: Портнова убил 'одноразовый исполнитель' - Die Zeit

В деле убийства украинского политика Андрея Портнова появились новые детали — Подозреваемого задержали в Германии. Следствие считает, что преступление могло быть заказным и выполнено так называемым "одноразовым агентом".

Видео дня

Журналисты сообщают о возможном российском следе в этом деле. Об этом сообщает Die Zeit.

По данным немецкого издания, подозреваемого – 45-летнего украинца Александра А. – задержали в городе Хайнсберг в земле Северный Рейн-Вестфалия. Операцию проводили совместно немецкие и испанские правоохранители с привлечением спецподразделений.

Задержание произошло в конце февраля на территории автовокзала. Мужчину схватили люди в масках, повалили на землю, завязали глаза и связали пластиковыми стяжками. Свидетели сравнили эту операцию с жесткими задержаниями спецслужб. Сообщается, что во время той же операции ошибочно задержали еще одного человека, который не имел отношения к делу – он получил травмы и пережил сильный психологический стресс.

Впоследствии правоохранители задержали именно Александра А. Его оперативно вывезли с места происшествия. На парковке остался его автомобиль, а следствие получило ключевую фигуру в деле.

Испанские следователи подозревают, что именно он причастен к убийству Андрея Портнова, которого застрелили в пригороде Мадрида в мае прошлого года. Политика расстреляли несколькими выстрелами – он получил девять пулевых ранений, в частности в спину и голову, после того как отвез своих детей в школу.

По версии следствия, после преступления подозреваемый сбежал в Германию. Во время обысков в его квартире в Хайнсберге, по информации СМИ, обнаружили орудия убийства, а также плантацию каннабиса. Официально эти детали правоохранители пока не подтверждают.

Журналисты Die Zeit, пообщавшись с окружением подозреваемого и представителями власти, пришли к выводу, что речь идет о так называемом "расходном агенте" – человеке с криминальным прошлым, которого могли использовать для выполнения одноразового задания. Такие исполнители часто имеют косвенные связи с российскими структурами и привлекаются к рискованным операциям.

Известно, что Александр А. родился в 1981 году в Шахтерске Донецкой области, которая находится под российской оккупацией с 2014 года. В прошлом он занимался торговлей топливом и неоднократно имел проблемы с законом – его подозревали в незаконном хранении оружия, наркоторговле и вождении в нетрезвом состоянии. Осужден он был только за выращивание каннабиса.

По данным украинских правоохранителей, мужчина поддерживал контакты с пророссийскими структурами. В частности, еще в 2013 году он общался с представителями группировок, связанных с боевиками на Донбассе. Также сообщается, что он пользовался российскими номерами и мог проживать в России, а впоследствии получить российский паспорт.

Его родственные связи также могут иметь значение для следствия. По данным журналистов, брат подозреваемого может быть причастен к организации убийства и сейчас находится в Москве.

В то же время в Германии мужчина не привлекал к себе особого внимания. Знакомые описывают его как человека, который занимался спортом, посещал языковую школу и планировал найти работу в охранной сфере. Он мало общался с местными и не демонстрировал открытых политических позиций.

Следствие также обращает внимание на контекст деятельности российских агентов в Европе. В последние годы в Германии неоднократно задерживали лиц, подозреваемых в подготовке диверсий, однако случай с возможным заказным убийством является беспрецедентным.

Мотивы убийства Андрея Портнова пока остаются не до конца выясненными. Сам политик считался пророссийским и ранее занимал высокие должности при президентстве Виктора Януковича. После событий 2014 года он некоторое время находился за границей, а после начала полномасштабной войны снова выехал из Украины.

Сейчас Александр А. находится под стражей в Кельне в рамках процедуры экстрадиции. Ожидается, что его передадут Испании, где он предстанет перед судом по подозрению в убийстве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Испанская полиция в среду, 25 февраля, задержала в Германии подозреваемого в убийстве украинского юриста Андрея Портнова. Правоохранители имели ордер на его арест, но где его задержали – не информируют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!