Склонял мэра Очакова к 'сдаче' города оккупантам: украинский суд бросил за решетку агента ГРУ

Суд Украины признал виновным агента российского ГРУ, который пытался склонить мэра Очакова к передаче города российским оккупантам. Злоумышленником оказался бывший военный, завербованный спецслужбами РФ после начала полномасштабной войны, когда устроился помощником городского головы.

Предатель получил 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 15 апреля

"По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент РФ, которого СБУ разоблачила в марте 2023 года на Николаевщине. Им оказался завербованный врагом экс-командир одного из центров спецназначения ВСУ, который устроился в Очаковский городской совет", – говорится в сообщении.

Детали дела

По данным следствия, фигурант выполнял задание российской военной разведки по сбору разведывательной информации для подготовки захвата портового города. В частности, он пытался склонить руководство городской власти к сотрудничеству с оккупантами, в обмен на "должности" в случае установления контроля над населенным пунктом.

Также установлено, что сначала предатель передавал врагу данные о расположении подразделений Сил обороны, которые защищают прибрежные районы, используя собственные связи среди бывших военных и должностных лиц.

Кроме того, задокументированы попытки вербовки городского головы, однако эти планы были сорваны контрразведкой СБУ, которая действовала на опережение.

Во время обысков у подозреваемого изъяли мобильный телефон для конспиративной переписки с куратором ГРУ, а также тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, ранее суд признал виновным 32-летнего мужчину, который помогал российским войскам готовить атаки на украинскую противовоздушную оборону в Полтавской области. Его задержали в Миргороде летом 2025 года после документирования сотрудничества с врагом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд признал виновной в госизмене женщину, которая передавала врагу координаты для ударов по Киеву. Злоумышленница действовала в течение 2025 года, и получила 15 лет лишения свободы.

