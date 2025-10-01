Скандал в Луцке: начальница ЗАГС завладела имуществом мужчины, который живет за границей

Недавно в Волынском апелляционном суде рассматривалось дело в присвоении чужого имущества путем мошеннических действий и злоупотребления доверием. Фигурантами дела стали начальница Луцкого городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния РАГСа Микитюк Татьяна Владимировна и ее родной брат Микитюк Андрей Владимирович, о чем сообщали местные СМИ, в частности сайт Луцка 0332.ua и всеукраинское издание fakty.ua.

Рассмотрев материалы дела апелляционный суд установил, что чиновница действовала из корыстных побуждений путем обмана и мошенничества. Заранее разработала план, направленный на незаконное переоформление квартиры, которая принадлежала гражданину, который более двадцати лет живет за границей. Владелец квартиры несколько лет назад на всякий случай оформил на ее имя доверенность с обширным перечнем действий в случае необходимости совершения представительских действий в его интересах в случае невозможности его своевременного прибытия в страну.

Однако эту доверенность Микитюк Т. использовала без ведома владельца квартиры в своих собственных интересах. На основании доверенности, чтобы не вызвать никакого подозрения, тайно без его ведома получила дубликат на право собственности квартиры, сообщив о якобы потере оригинала, хотя документ находился у владельца.

В дальнейшем госслужащая обратилась в Луцкий городской совет о разрешении на продажу квартиры, где жил ее несовершеннолетний ребенок в обращении указала ложные сведения и не подала паспорт владельца имущества. Этот факт вызывает ряд вопросов к соответствующим структурам, по соблюдению ими требований действующего законодательства в подобных ситуациях.

После этого Микитюк Т. получила у частного оценщика заключение о стоимости имущества, сделанное с заниженной рыночной стоимостью в три раза, что наносит значительный ущерб государству.

Имея на руках все необходимые документы Микитюк Т. по предварительной злонамеренной договоренности со своим братом и его женой, обратилась к знакомой нотариуски Ариванюк Н. Действуя якобы от имени владельца Микитюк Т. заключила фиктивный договор купли-продажи с Микитюком А. за мизерную цену, а уже через 40 минут у той же нотариуски был оформлен новый договор дарения по которому Микитюк Т. и получила право собственности на квартиру. Деньги с мошеннической сделки фактическому владельцу никто не передавал, ведь сама сделка была заключена фиктивно.

В ходе судебного разбирательства адвокат обвиняемой Булат Ю пыталась ввести суд в заблуждение, выдвигала альтернативные версии событий. Однако исследовав всю совокупность материалов и доказательств суд отклонил ее гипотезы.

Для дачи показаний госслужащая ее брат Микитюк А. и его жена в суд не явились. Также в суд не пришла и нотариус.

Волынский апелляционный суд постановил истребовать жилье из незаконного владения и вернуть его законному владельцу.