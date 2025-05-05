На прошлой неделе СБУ задержала генерального директора одного из крупнейших государственных оборонных заводов по делу о снабжении армией некачественными 120-мм минометными минами.

Видео дня

Также был задержан первый заместитель директора завода и два работника Минобороны (один из них бывший), которые должны были отвечать за проверку качества мин и контролировать технологический процесс. Этот скандал известен и ОАС МОУ передавал в НАБУ и ГБР заявления о преступлении по этому делу с именами и цифрами, которые не могут быть названы публично.

В то же время мы понимаем еще несколько вещей, которые остались вне рамок публичной дискуссии.

1. По делу о закупке некачественных мин количество задержанных и подозреваемых не может ограничиться только вышеперечисленными четырьмя лицами. Кто-то давал команды заключать новые контракты на поставку новых партий мин уже после громкого скандала, кто-то заключал эти контракты, кто-то лоббировал все новые и новые переводы государственных средств. Все эти "кто-то" должны быть названы обществу по именам.

2. Против директора завода было давно возбуждено несколько дел о коррупции разными силовыми структурами. При этом ясно, что коррупцией на крупном производстве невозможно заниматься только в составе гендиректора и его заместителя. Но против других топ-менеджеров завода пока не возбуждены уголовные дела, их не вызывают на допросы (по информации по состоянию на данный момент).

3. По большому счету, за последний год вокруг завода было создано нечто вроде финансовой пирамиды. Заводу поручалось выполнение контракта на поставку боеприпасов, бумаги подписывались, завод не выполнял заказ в срок. Тогда бумаги переписывались, к старым контрактам добавлялись "допки", продлевавшие срок действия контракта, и… заключался новый контракт на еще больший объем!

По состоянию на момент ареста директора завод был должен Силам обороны сотни тысяч боеприпасов. Следовательно, армия не получила их своевременно, а это, в свою очередь, значит, что это стоило нам жизней бойцов, территорий, жертв среди мирного населения.

"Пирамида", о которой сказано выше, имела все шансы упасть даже без задержания многолетнего руководителя завода. Объем невыполненных поставок боеприпасов увеличивался ежемесячно, и рано или поздно это число само по себе стало бы слишком большим даже для тех, кто лоббировал все новые и новые контракты с заводом. Но теперь, после задержания руководителя завода, "пирамида", очевидно, рассыплется в течение очень короткого времени. Ибо, как правило, при резкой смене руководства, особенно многолетнего (а нынешний директор руководил заводом еще с прошлого века), новому менеджменту понадобится до года или даже больше, чтобы вникнуть во все производственные процессы, понять финансовые потоки, в том числе коррупционные, разобраться с бухгалтерией, пересмотреть контракты, успокоить поставщиков и завезти новую команду менеджеров. У Сил обороны этого времени нет.

ОАС МОУ, имеющий в распоряжении цифры и номера контрактов, отправил письма на соответствующие ведомства и министерства с требованием, в частности, безотлагательно завести на завод профессиональную команду руководителей с опытом кризисного управления предприятиями, провести аудит и срочный анализ производственных возможностей завода (прежде всего наличия порохов), который в кратчайшие сроки должен дать ответ на вопрос о фактическом количестве боеприпасов, которые могут быть поставлены Силам обороны Украины в определенные контрактами сроки.

После четкого понимания разрыва между объемом законтрактованных поставок и реальными производственными возможностями предприятия следует провести переговоры с другими производителями и поставщиками боеприпасов соответствующих калибров. Дополнительными соглашениями к действующим контрактам необходимо снизить объем обязательств завода с возвратом соответствующих средств, чтобы их можно было перераспределить на закрытие потребностей Сил обороны Украины.

Если другие производители и поставщики не смогут обеспечить необходимое количество боеприпасов, должно быть принято решение о срочной закупке альтернативных средств поражения.

В письмах, которые ОАС МОУ направил соответствующим ведомствам, указаны цифры, калибры и номера контрактов, которые не могут быть названы публично.