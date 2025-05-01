Шпионил за эшелонами ВСУ: СБУ разоблачила агента ГРУ РФ. Фото

В Харьковской области задержали очередного предателя, который передавал российским оккупантам информацию о перемещении украинских войск. Вражеский агент ГРУ РФ работал на железной дороге и шпионил за эшелонами ВСУ.

Видео дня

Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации Службы безопасности, 51-летний помощник машиниста местного локомотивного депо корректировал авиаудары России по украинским военным на территории Харьковской области. Основной задачей фигуранта была передача координат железнодорожных платформ, на которых разгружается военная техника Сил обороны.

Правоохранители отметили, что для корректировки воздушных атак врага предатель фиксировал время и место прибытия эшелонов ВСУ на объекты Укрзалізниці. Кроме того, мужчина шпионил за направлениями полетов боевых вертолетов ВСУ, пытаясь "вычислить" возможные локации авиабаз Сил обороны.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства, когда он готовил агентурный отчет для оккупантов. У задержанного изъят "запасной" телефон, который он использовал для скрытой переписки с куратором.

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения российской спецслужбы как автор антиукраинских комментариев в "Одноклассниках". Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного вражеского агента в Николаевской области. Чиновница горсовета Первомайска по заданию врага шпионила за защитниками украинского юга.

Ранее стало известно, что СБУ задержала российского агента, который "сливал" врагу локации минных полей ВСУ в Донецкой области. Предатель ждал оккупацию региона вражескими войсками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!