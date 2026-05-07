Схема с детским санаторием: суд огласил приговор топ-чиновнику Ровенского облсовета

Высший антикоррупционный суд огласил приговор заместителю председателя Ровенского областного совета по делу о коррупционной схеме с детским санаторием. Чиновника признали виновным в получении неправомерной выгоды за содействие в решении имущественных и земельных вопросов.

Ему назначили реальный срок заключения и дополнительные ограничения. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как отмечается, 7 мая 2026 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала заместителя председателя Ровенского облсовета виновным в совершении коррупционных преступлений. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 369-2 и частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил чиновнику наказание в виде 9 лет лишения свободы. Кроме этого, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций местного самоуправления, сроком на три года. Также принято решение о конфискации части имущества – в частности 500 тысяч гривен, которые хранились на депозитном счете суда.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

По материалам дела, в 2021 году частный предприниматель приобрел недействующий детский санаторий и планировал получить в собственность его имущество и земельный участок. Для этого он обратился к чиновнику, который пообещал за вознаграждение способствовать решению соответствующих вопросов.

В частности, речь шла о списании имущества санатория и обеспечения принятия депутатами решения о продаже земельного участка площадью 5,4 гектара, на котором расположен объект.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2022–2023 годов чиновник совместно с директором одного из коммунальных предприятий получил от предпринимателя около полумиллиона гривен за свои "услуги".

Расследование по делу осуществляли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины в Ровенской области.

