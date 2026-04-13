Наводила дроны в режиме реального времени: СБУ задержала агента России, которая корректировала атаку по Харькову. Фото

Контрразведка СБУ задержала агента России, которая в режиме реального времени корректировала массированную атаку дронов по Харькову. Злоумышленница передавала оккупантам данные для наведения ударов по жилым кварталам города.

Ей уже объявлено подозрение в государственной измене, женщине грозит пожизненное заключение. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, во время масштабного обстрела Харькова 2 апреля этого года женщина наводила российские реактивные дроны-камикадзе типа "Герань-3". Она действовала в онлайн-режиме, фактически корректируя удары по городу в реальном времени.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку "на горячем" в одном из городских парков. В этот момент она проводила видеотрансляцию второй волны атаки беспилотников по жилой застройке областного центра.

Во время задержания у нее изъяли смартфон, через который российские спецслужбы имели удаленный доступ. Именно с помощью этого устройства оккупанты получали видео и корректировали удары дронов по многоквартирным домам.

Следствие установило, что женщина является местной жительницей, которую завербовали российские спецслужбы. Она попала в поле их внимания из-за пророссийских комментариев, которые оставляла в телеграмм-каналах.

После первой ночной атаки Харькова агент по указанию куратора отправилась фиксировать последствия обстрелов. Уже в тот же день она получила новое задание – снимать полеты российских дронов во время повторных ударов в светлое время суток.

Таким образом оккупанты пытались оценить эффективность своих беспилотников, а также выявить позиции украинской противовоздушной обороны.

Правоохранители также выяснили, что агент получала от куратора ориентировочные направления атак. Это позволяло ей заранее занимать нужные позиции и вести онлайн-фиксацию обстрелов.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Женщина находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

