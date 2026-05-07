СБУ задержала в Харькове предателя, который по заказу России занимался поджогами авто ВСУ. Фото

В Харькове Служба безопасности Украины задержала мужчину, который по заказу России поджигал автомобили украинских военных. Злоумышленник успел уничтожить два внедорожника ВСУ и готовил новые поджоги.

Его разоблачили и задержали "по горячим следам" по месту жительства. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, фигурантом оказался местный безработный, который искал "легкие заработки" в профильных Telegram-каналах. Именно там он попал в поле зрения российских спецслужб и согласился выполнять их задачи.

Злоумышленник получил инструкции от куратора из РФ и начал отслеживать военный транспорт в Харькове. В частности, он установил место парковки служебного пикапа Вооруженных сил Украины, после чего согласовал поджог с российским представителем.

Как установили правоохранители, оба автомобиля, которые стали целями поджигателя, проходили техническое обслуживание в областном центре после выполнения боевых задач на передовой.

После подготовки фигурант в темное время суток поджег авто, использовав легковоспламеняющуюся смесь, изготовленную по инструкции куратора. Весь процесс возгорания он зафиксировал на камеру мобильного телефона, чтобы в дальнейшем отчитаться заказчикам.

По аналогичной схеме мужчина уничтожил второй внедорожник украинских военных. Правоохранители установили, что он планировал продолжить серию поджогов автомобилей Сил обороны Украины.

Сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили злоумышленника сразу после совершенных преступлений и задержали его по месту жительства.

Во время обыска у него изъяли смартфон, на котором содержались доказательства преступной деятельности: фото потенциальных целей и переписка с представителями РФ по координации поджогов.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, а также умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Сейчас продолжаются следственные действия.

