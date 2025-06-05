СБУ задержала студента, который корректировал вражеские удары по Полтавщине и Днепропетровщине. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала молодого корректировщика воздушных атак российской армии. Им оказался 16-летний студент одного из местных учебных заведений.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По предварительным данным, подростка завербовали представители российских спецслужб, пообещав денежное вознаграждение за помощь в корректировке ударов по объектам на Полтавщине и Днепропетровщине.

Основной задачей агента было передавать оккупантам точные координаты украинских военных объектов и аэродромов, в частности проверять наличие техники, самолетов и личного состава. Кроме этого, он пытался собрать информацию о производственных мощностях, где изготавливаются элементы для украинских дронов.

По требованию российского куратора агент неоднократно выезжал в соседний регион, где проводил фотофиксацию стратегических объектов. Все собранные данные он передавал через зашифрованные каналы связи.

Правоохранители провели обыск по месту его жительства, где изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом. Следствие уже собрало достаточно материалов, чтобы сообщить фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. СБУ также провела ряд превентивных мер для дополнительной защиты украинских оборонных объектов в регионе.

Напомним, правоохранители поймали и бросили за решетку гражданина Украины, который оказался агентом российской ФСБ. Мужчина наводил ракеты террористов по Славянской территориальной общине Донецкой области в обход противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала агента ФСБ России, который устроился на строительство командных пунктов ВСУ и передавал оккупантам их координаты. Его задачей была корректировка ракетных обстрелов со стороны агрессора.

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