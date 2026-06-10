СБУ задержала российского агента, которая собиралась подключить врага к уличным видеокамерам на Запорожье. Фото

Российские спецслужбы завербовали в Запорожье бухгалтера одного из агропредприятий. Она вызвалась предоставить россиянам удаленный доступ к камерам наружного наблюдения, размещенных на фасаде предприятия.

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Если бы предательница воплотила замысел в жизнь, это позволило бы оккупантам отслеживать движение военных грузов на фронт по одной из автодорог. Предательницу задержали сотрудники Службы безопасности Украины, сообщили там.

Что известно

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Запорожской области еще одну агента российской военной разведки (бывшее ГРУ) – бухгалтера местного агропредприятия.

"Чтобы скорректировать обстрелы, женщина собиралась предоставить российским спецслужбистам удаленный доступ к камерам наружного наблюдения, размещенных на фасаде ее предприятия в 10 км от передовой. Как выяснило расследование, видеоустройства компании транслировали изображение одной из автодорог, которую Силы обороны используют для перевозки грузов на фронт", – рассказали в Службе.

С помощью этих камер россияне надеялись в режиме онлайн отслеживать перемещение украинских военных и планировать по ним комбинированные атаки.

"Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента и задержали ее в феврале 2026 года на рабочем месте, когда она готовила к отправке в РФ пароли дистанционного подключения к видеокамерам. В течение следующих 3-х месяцев Служба безопасности провела оперативную комбинацию по документированию преступлений "связного" фигурантки. Им оказался ее сын, который уже длительное время проживает в одной из стран ЕС и работает на российское ГРУ", – уточнили в Службе.

Оккупанты завербовали предательницу именно через ее сына. Она получила задание найти способы для корректировки ударов по украинским войскам.

"Установлено, что бухгалтер имела полный доступ к камерам наружного наблюдения своего предприятия и предложила российской спецслужбе использовать их как "видеоловушки". Кроме этого, агент дополнительно обходила местность, чтобы выявить и передать ГРУ РФ геолокации Сил обороны, которые задействованы в боях на передовой", – отметили в СБУ.

Во время обысков у задержанной изъяты средства связи и черновые записи с доказательствами ее шпионской активности.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также следователи СБУ сообщили о заочном подозрении ее сыну-"связному" российского ГРУ, который скрывается за границей.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и Нацполиция задержали двух пособников РФ.

Их подозревают в причастности к репрессивному аппарату оккупационной власти во время временной оккупации части юга страны. Оба выполняли функции в структурах так называемого "МВД РФ" и в местах несвободы, где удерживали украинских граждан, а после деоккупации Херсона остались на подконтрольной территории.

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