СБУ задержала «крота» РФ, который готовил ракетный удар по своему подразделению в Харьковской области. Фото

Военная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего ВСУ задержала мобилизованного военнослужащего, которого российская ФСБ завербовала до призыва. Он наводил вражеский огонь на позиции мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области и готовил ракетный удар по своему ремонтному батальону.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, агент передал российскому куратору координаты украинского рембата, который восстанавливает беспилотные авиакомплексы.

Как "крот" готовил удар по своему подразделению

Перед запланированным обстрелом фигурант собирался заранее покинуть территорию объекта, сославшись на поездку в госпиталь. Однако сотрудники СБУ разоблачили его и задержали в служебном автомобиле, когда он выехал за пределы воинской части.

Параллельно контрразведка СБУ провела комплекс мер по обеспечению безопасности позиций украинских защитников.

Как агент ФСБ работал на врага

Как установило расследование, мужчину завербовали ещё до его мобилизации. Для привлечения военнообязанного к сотрудничеству российская спецслужба использовала его родственницу, проживающую в РФ.

После призыва мужчина служил мастером-электриком по ремонту беспилотных комплексов. При этом он собирал для врага информацию о местах дислокации своего соединения и смежных подразделений.

В ходе обысков у задержанного изъяли пять смартфонов. Он поочередно использовал их для зашифрованного общения с представителями российской спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в Николаевской области СБУ задержала военнослужащего ВСУ, завербованного ФСБ. Он собирал для врага данные о логистических складах, технике и командном составе Сил обороны, а также корректировал российские ракетно-дроновые удары по украинским подразделениям.

Как писал OBOZ.UA, СБУ задержала агента РФ, который готовил теракт возле одного из государственных учреждений в центре Ровно. Мужчина заложил самодельное взрывное устройство в мусорный бак, а российские спецслужбы планировали дистанционно активировать его в час пик, чтобы причинить максимальное количество жертв среди гражданского населения.

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