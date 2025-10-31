СБУ задержала агентов ФСБ, которые пытались сорвать начало отопительного сезона в Днепре

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двух агентов ФСБ, которые работали на российские спецслужбы и пытались сорвать начало отопительного сезона в Днепре. Злоумышленники передавали оккупантам координаты объектов энергетической инфраструктуры, по которым впоследствии враг планировал наносить ракетные удары.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, агенты оказались водителями логистической компании, которые регулярно осуществляли грузовые перевозки по городу.

Во время поездок они фотографировали энергетические объекты – электростанции, теплоцентрали и подстанции, которые обеспечивают теплом и светом жилые дома, школы, детсады и больницы. Полученные данные они обозначали на Google-картах и передавали своему куратору через мессенджер.

Один из мужчин попал в поле зрения российских спецслужб еще до начала полномасштабного вторжения – во время перевозок в Белгородскую область. Осенью 2025 года его дистанционно завербовал сотрудник ФСБ и поручил корректировать удары по Днепру. Для выполнения задания агент привлек своего напарника.

Во время обысков в квартирах фигурантов правоохранители изъяли телефоны с доказательствами передачи разведданных, а также предметы с прокремлевской символикой – вымпел российского спецназа и статуэтку с изображением Путина.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Оба находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

