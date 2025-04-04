СБУ задержала агентку РФ, которую россияне хотели взорвать вместе со взрывчаткой в людном месте Днепропетровщины. Фото

Служба безопасности Украины задержала агентку России на Днепропетровщине. По данным следствия, российские спецслужбы планировали подорвать ее вместе со взрывчаткой в людном месте в Каменском. Фигуранткой оказалась 22-летняя наркозависимая из Бахмута, теперь ей "светит" до 12 лет тюрьмы.

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Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, контрразведка Службы безопасности предотвратила теракт в одном из крупнейших промышленных центров Украины – городе Каменское Днепропетровской области.

По результатам спецоперации задержана агентка спецслужб страны-агрессора РФ, которая по заданию своего куратора подготовила самодельную взрывчатку для подрыва на территории громады.

Женщина думала, что после изготовления бомбы она должна передать замаскированную взрывчатку другому лицу или спрятать ее в тайник.

Но в действительности враг планировал вывести свою агентку в час пик в людное место райцентра и подорвать вместе с бомбой.

Таким образом россияне надеялись убить максимальное количество людей и распространить панику среди жителей прифронтового региона.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила намерения врага и задержала агента, когда она синтезировала взрывчатое вещество для взрывного устройства.

По данным следствия, задержанной оказалась 22-летняя наркозависимая из Бахмута Донецкой области, которая до захвата города оккупантами выехала сначала на Харьковщину, а затем – на Днепропетровщину.

Впоследствии она начала искать "быстрых" денег в Telegram-каналах. Там ее и завербовал работник спецслужбы России.

Сначала ей было поручено "тестовое" задание – поджог релейного шкафа.

После этого россиянин поручил женщине подготовку кровавого теракта.

Для конспирации она переехала в арендованную квартиру, которую оплачивала из криптокошелька своего куратора.

По указанию врага фигурантка приобрела термос, в который должна была заложить взрывчатое вещество и усилить его гвоздями.

Во время обысков у задержанной обнаружены компоненты для изготовления самодельной бомбы и телефон с доказательствами работы на агрессора.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "подготовка к совершению теракта".

Она находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ еще раз призывали немедленно сообщать в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника" (t.me/spaly_fsb_bot) о попытках вербовки россиянами для совершения диверсий.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 4 апреля в одном из населенных пунктов Днепропетровщины взорвался автомобиль, находившийся возле жилой застройки. Пострадали местный чиновник и его жена.

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