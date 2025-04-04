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СБУ задержала агентку РФ, которую россияне хотели взорвать вместе со взрывчаткой в людном месте Днепропетровщины. Фото

Анна Паскевич
Расследование
2 минуты
813
СБУ задержала агентку РФ, которую россияне хотели взорвать вместе со взрывчаткой в людном месте Днепропетровщины. Фото

Служба безопасности Украины задержала агентку России на Днепропетровщине. По данным следствия, российские спецслужбы планировали подорвать ее вместе со взрывчаткой в людном месте в Каменском. Фигуранткой оказалась 22-летняя наркозависимая из Бахмута, теперь ей "светит" до 12 лет тюрьмы.

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Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, контрразведка Службы безопасности предотвратила теракт в одном из крупнейших промышленных центров Украины – городе Каменское Днепропетровской области.

По результатам спецоперации задержана агентка спецслужб страны-агрессора РФ, которая по заданию своего куратора подготовила самодельную взрывчатку для подрыва на территории громады.

СБУ задержала агентку РФ, которую россияне хотели взорвать вместе со взрывчаткой в людном месте Днепропетровщины. Фото

Женщина думала, что после изготовления бомбы она должна передать замаскированную взрывчатку другому лицу или спрятать ее в тайник.

Но в действительности враг планировал вывести свою агентку в час пик в людное место райцентра и подорвать вместе с бомбой.

Таким образом россияне надеялись убить максимальное количество людей и распространить панику среди жителей прифронтового региона.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила намерения врага и задержала агента, когда она синтезировала взрывчатое вещество для взрывного устройства.

СБУ задержала агентку РФ, которую россияне хотели взорвать вместе со взрывчаткой в людном месте Днепропетровщины. Фото

По данным следствия, задержанной оказалась 22-летняя наркозависимая из Бахмута Донецкой области, которая до захвата города оккупантами выехала сначала на Харьковщину, а затем – на Днепропетровщину.

Впоследствии она начала искать "быстрых" денег в Telegram-каналах. Там ее и завербовал работник спецслужбы России.

Сначала ей было поручено "тестовое" задание – поджог релейного шкафа.

После этого россиянин поручил женщине подготовку кровавого теракта.

Для конспирации она переехала в арендованную квартиру, которую оплачивала из криптокошелька своего куратора.

По указанию врага фигурантка приобрела термос, в который должна была заложить взрывчатое вещество и усилить его гвоздями.

СБУ задержала агентку РФ, которую россияне хотели взорвать вместе со взрывчаткой в людном месте Днепропетровщины. Фото

Во время обысков у задержанной обнаружены компоненты для изготовления самодельной бомбы и телефон с доказательствами работы на агрессора.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "подготовка к совершению теракта".

Она находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ еще раз призывали немедленно сообщать в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника" (t.me/spaly_fsb_bot) о попытках вербовки россиянами для совершения диверсий.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 4 апреля в одном из населенных пунктов Днепропетровщины взорвался автомобиль, находившийся возле жилой застройки. Пострадали местный чиновник и его жена.

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